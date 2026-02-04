Аршавин отреагировал на признание лучшим игроком России в 21-м веке

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о признании лучшим футболистом страны в этом веке.

– Вы признаны лучшим футболистом России в ХХI веке по опросу «CЭ», в котором участвовали 50 ведущих спортивных журналистов страны. Что для вас значит первое место?

– Конечно, это приятно! Хорошо, что «Спорт-Экспресс» решил провести такой опрос. Еще в мое время ваше издание считалось главным в отрасли – и остается им сейчас. Это ценно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня. (Смеется.)

– Вы самый узнаваемый российский футболист не только у нас, но и в мире – мы видели кадры, как даже в Марокко просили о совместном фото. Такая популярность удивляет?

– В принципе нет. Я и должен быть там популярен – все-таки за «Арсенал» всегда болело много африканцев.

– Вы как-то сами себя назвали global star – мировая звезда. Это же с иронией?

– Ну, конечно. Когда в первый раз так сказал, даже не думал, что фраза завирусится. А сейчас это уже в стеб превратилось. Не относитесь к таким вещам серьезно.