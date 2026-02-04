Бубнов посоветовал Карпину работать в Эстонии: «Вы вообще должны его ненавидеть»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сборной России в условиях бана не нужен тренер Валерий Карпин.

– Я уже говорил, что нам десять лет со стратегической точки зрения национальная сборная не нужна.

Потому что когда нам разрешат играть, у нас будет два года на подготовку к чемпионату мира или Европы. И этого будет достаточно.

– А где же Валерию Карпину работать?

– Где… В Эстонии, блин. Пускай уезжает в Эстонию. Он уже наработал. В «Динамо»-то. Вы вообще должны все его ненавидеть. Вы и ненавидите.

– Ну, нет, я нормально отношусь. Не получилось, бывает у всех.

– Ну да, там у многих не получалось.