Реакция Бубнова на слова президента ФИФА о допуске России

Футбольный эксперт Александр Бубнов не верит, что с российских команд снимут бан в ближайшие месяцы.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Я уже давно на эти его заявления не обращаю никакого внимания, потому что он хочет всем показать: я против этих санкций, я ничего не могу, они все виноваты. На всех кивает, чтобы русские к нему никаких претензий не имели.

Поэтому я обращаюсь к своему человеку [в ФИФА], он мне уже давно говорил и предупредил, что это за человек, как он себя ведет и какая у него политика: полностью зависимый, марионетка, не может принять никаких решений, его там никто не слушает и не считается с его мнением. А окончательное решение [о возвращении России] не принимают по его просьбе.

Знаете, кого надо слушать из наших источников? Почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, потому что он всю эту кухню знает, он получает оттуда информацию от своих людей, у него их там очень много.

Поэтому только Колосков – как он скажет. А Колосков сказал, что в ближайшие 10 лет нам вообще ничего не светит. Имеется в виду национальные сборные. Сейчас они хотят компромиссный ход – пустить юношеские сборные, чтобы они участвовали», – сказал Бубнов.