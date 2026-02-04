Подсчитано, сколько «Зенит» заплатит Дурану за полгода

Инсайдер Сергей Егоров оценил скорый трансфер в «Зенит» нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана.

«Похоже, люди из «Зенита» извлекли уроки из истории подачи сделки Жерсона как выгодной. Тогда аудитория в большинстве своем не схавала тему про то, что вернули 27 миллионов.

С Дураном, сделано все хитрее.

Думаю, что «Зенит» будет платить ровно половину от зарплаты клуба, у которого игрока арендуют. Это около 5 миллионов евро – за три с половиной месяца. Переведем в рубли – полмиллиарда рублей.

А что будет летом с выкупом трансфера, сейчас вообще не важно. Потому что в случае второго бестрофейного сезона до Дурана этого не будет никакого дела.

Темы и кадровые решения будут совсем другие», – написал Егоров.