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Подсчитано, сколько «Зенит» заплатит Дурану за полгода

4 февраля, 10:33
12

Инсайдер Сергей Егоров оценил скорый трансфер в «Зенит» нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана.

«Похоже, люди из «Зенита» извлекли уроки из истории подачи сделки Жерсона как выгодной. Тогда аудитория в большинстве своем не схавала тему про то, что вернули 27 миллионов.

С Дураном, сделано все хитрее.

Думаю, что «Зенит» будет платить ровно половину от зарплаты клуба, у которого игрока арендуют. Это около 5 миллионов евро – за три с половиной месяца. Переведем в рубли – полмиллиарда рублей.

А что будет летом с выкупом трансфера, сейчас вообще не важно. Потому что в случае второго бестрофейного сезона до Дурана этого не будет никакого дела.

Темы и кадровые решения будут совсем другие», – написал Егоров.

  • В этом сезоне 22-летний Дуран провел за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
  • Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Фенербахче Аль-Наср Зенит Дуран Джон
Комментарии (12)
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Юбиляр
1770192000
ИНСАЙДЕР ДУМАЕТ! Гыгыгы. А думать там нечего - денег, что у дурака махорки и никто их казенных не считает, пилят многоручной пилой и радуются за государственный счет! Гыгыгы.
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DOCTOR PENALTY
1770192195
газпроаморально
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Бумбраш
1770192213
Дюрашка ещё доплачивать будет...
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ScarlettOgusania
1770192560
этого Дюрана Дурана гоняют из клуба в клуб за "разглиндяйство", сначала протекцию составил КриРо, потом Тедеско, а счет тем не менее пополняется лимонами от нефтяников и газовиков...) Сельдереич любит таких игроков, дух вендела неистребим...))
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Дубина
1770192942
ЗПРФ! ЗПРФ! ЗПРФ! За что этому бревну такие деньги((( Вши...
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FWSPM
1770203513
да какой там может быть выкуп? у него зарплата 20 млн евро за сезон. Это как взять в аренду очень дорогую машину которую никогда не сможешь купить на короткое время покататься и пустить пыль в глаза.
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