  «Вот так это было»: Гурцкая раскрыл, как принималось решение о переходе Сауся в «Спартак»

«Вот так это было»: Гурцкая раскрыл, как принималось решение о переходе Сауся в «Спартак»

Сегодня, 16:57
8

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о трансфере Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

  • Сумма сделки – около 350 млн рублей.
  • С игроком подписали контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

– У меня ощущение, что когда «Спартак» делает трансферы, их делает нейросеть. Потому что такие трансферы может сделать любой.

– Какой трансфер, например?

– Любой. Саусь – это покупка за те деньги, за которые его мог купить кто угодно.

– А Саусь – это же медиа. Это мы продали Сауся. Ну, в частности…

– Ты получил процент?

– Ну, нет. Я к тому, что медиа были в восторге от Сауся, они посмотрели: «О! Есть же, кого можно купить. Давай хоть Сауся купим». Вот так это было. Они даже не понимают, что он им не нужен.

Еще по теме:
Гурцкая отказался от пари с Селюком: «Зачем с мудаком спорить?» 9
Гурцкая – о новичке «Зенита»: «Неуправляемый парень» 8
Гурцкая сделал важный вывод из последних трансферов ЦСКА 2
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Гурцкая Тимур
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770213919
Гурцкая жрал очевидно в этот момент))
Ответить
BoevStas1
1770215442
Еще один не адекватный на связи,мы продали,но я не получал)))звездун)))
Ответить
sait71
1770216870
ПРидурок конченный
Ответить
NewLife
1770216902
В палату № 6 срочно.
Ответить
FWSPM
1770219302
еще как нужен...)) денисову повязать бантик и отправить бандеролью домой в питер.
Ответить
subbotaspartak
1770222902
Настырная баба эта гурцкая, везде лезет.
Ответить
