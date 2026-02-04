«Вот так это было»: Гурцкая раскрыл, как принималось решение о переходе Сауся в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о трансфере Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Сумма сделки – около 350 млн рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

– У меня ощущение, что когда «Спартак» делает трансферы, их делает нейросеть. Потому что такие трансферы может сделать любой.

– Какой трансфер, например?

– Любой. Саусь – это покупка за те деньги, за которые его мог купить кто угодно.

– А Саусь – это же медиа. Это мы продали Сауся. Ну, в частности…

– Ты получил процент?

– Ну, нет. Я к тому, что медиа были в восторге от Сауся, они посмотрели: «О! Есть же, кого можно купить. Давай хоть Сауся купим». Вот так это было. Они даже не понимают, что он им не нужен.