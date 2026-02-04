«Вот так это было»: Гурцкая раскрыл, как принималось решение о переходе Сауся в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о трансфере Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».
- Сумма сделки – около 350 млн рублей.
- С игроком подписали контракт до 2030 года.
- Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.
– У меня ощущение, что когда «Спартак» делает трансферы, их делает нейросеть. Потому что такие трансферы может сделать любой.
– Какой трансфер, например?
– Любой. Саусь – это покупка за те деньги, за которые его мог купить кто угодно.
– А Саусь – это же медиа. Это мы продали Сауся. Ну, в частности…
– Ты получил процент?
– Ну, нет. Я к тому, что медиа были в восторге от Сауся, они посмотрели: «О! Есть же, кого можно купить. Давай хоть Сауся купим». Вот так это было. Они даже не понимают, что он им не нужен.
Источник: «Это футбол, брат!»