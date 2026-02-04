Ловчев: «Надо попросить Трампа, чтобы он посадил в тюрьму тех, кто будет голосовать против возвращения России»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о резонансных словах Джанни Инфантино.

Президент ФИФА признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

«Понятно было, что политика в футбол вошла настолько жесткая, что ты либо соглашаешься с этими политиками, либо тебя уберут. И вот тут приходится Инфантино лавировать так же, как и [президенту УЕФА] Чеферину.

Но мы прекрасно помним, что и с нашей помощью он стал президентом ФИФА. И первый чемпионат мира, проведенный при нем, прошел в России. Он был проведен великолепно, и он сам об этом всегда говорил.

И помню, Инфантино лично мне говорил, что выучит русский язык! То есть Инфантино лояльно к нам относился. Но политика такова, что там подмяли под себя всe: «Если ты не с нами, значит против нас – и все, тебя не будет». Это касается и ФИФА, и УЕФА.

Однако сейчас мы видим это заявление. И видно, что все смягчилось. И смягчилось все с приходом Трампа. Это даже не связано с тем, что США будут проводить чемпионат мира. И в футзале тоже дверка открывается!

И Инфантино понимает, что можно говорить, а что нельзя говорить. Он делает это заявление, осознавая это. Видя, что и на Олимпийские игры потихонечку начинают допускать россиян, хотя с определенными оговорками, или еще куда‑то…

Это влияет. Но все это произошло, когда Трамп пришел. Поэтому все идет к одному, что через какое‑то время нас допустят. Мне кажется, на следующий чемпионат мира, может быть, уже будут допускать. Если успеют, то хоть на прямо следующий, а если нет, то на следующий после него.

Надо попросить Трампа, чтобы он тех, кто будет голосовать против нашего возвращения, из их кровати достал и в тюрьму посадил. Он же может! И никто ни слова не говорит! Он же делает что хочет. И нигде я не слышу никаких этих людишек, которые вдруг на Россию в спорте ополчились. В спорте!» – сказал Ловчев.