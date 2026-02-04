Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Надо попросить Трампа, чтобы он посадил в тюрьму тех, кто будет голосовать против возвращения России»

Ловчев: «Надо попросить Трампа, чтобы он посадил в тюрьму тех, кто будет голосовать против возвращения России»

Сегодня, 15:35
22

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о резонансных словах Джанни Инфантино.

Президент ФИФА признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

«Понятно было, что политика в футбол вошла настолько жесткая, что ты либо соглашаешься с этими политиками, либо тебя уберут. И вот тут приходится Инфантино лавировать так же, как и [президенту УЕФА] Чеферину.

Но мы прекрасно помним, что и с нашей помощью он стал президентом ФИФА. И первый чемпионат мира, проведенный при нем, прошел в России. Он был проведен великолепно, и он сам об этом всегда говорил.

И помню, Инфантино лично мне говорил, что выучит русский язык! То есть Инфантино лояльно к нам относился. Но политика такова, что там подмяли под себя всe: «Если ты не с нами, значит против нас – и все, тебя не будет». Это касается и ФИФА, и УЕФА.

Однако сейчас мы видим это заявление. И видно, что все смягчилось. И смягчилось все с приходом Трампа. Это даже не связано с тем, что США будут проводить чемпионат мира. И в футзале тоже дверка открывается!

И Инфантино понимает, что можно говорить, а что нельзя говорить. Он делает это заявление, осознавая это. Видя, что и на Олимпийские игры потихонечку начинают допускать россиян, хотя с определенными оговорками, или еще куда‑то…

Это влияет. Но все это произошло, когда Трамп пришел. Поэтому все идет к одному, что через какое‑то время нас допустят. Мне кажется, на следующий чемпионат мира, может быть, уже будут допускать. Если успеют, то хоть на прямо следующий, а если нет, то на следующий после него.

Надо попросить Трампа, чтобы он тех, кто будет голосовать против нашего возвращения, из их кровати достал и в тюрьму посадил. Он же может! И никто ни слова не говорит! Он же делает что хочет. И нигде я не слышу никаких этих людишек, которые вдруг на Россию в спорте ополчились. В спорте!» – сказал Ловчев.

  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

Еще по теме:
Ловчев объяснил увольнение Рахимова борьбой кланов в «Рубине» 1
Ловчев похвалил «Зенит» за покупку еще одного бразильца 1
Ловчев призвал «Спартак» избавиться от основного игрока 16
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ловчев Евгений Инфантино Джанни
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1770209318
Идиот престарелый.
Ответить
Цугундeр
1770209930
)) Мама дарагая! Опять из клетки с.бался..))
Ответить
алдан2014
1770210362
У ловчева и Пономарева специально такие вью берут? Что бы поржать над стариками? Позорище
Ответить
asd@dsa
1770210764
"Надо попросить Трампа"...А Трамп скажет-"Я вашего президента со встречи на Аляске уговариваю к миру.Уже шестой месяц пошел с той встречи, а результатов нет.А я то обещал за 24 часа закончить в.ойну.И мне нужна Нобелевская премия мира. Вот пусть ваш быстро замиряется, останавливается,и тогда я выполню вашу просьбу." Трамп делец, бесплатно ничего не делает.
Ответить
...уефан
1770212172
...во истину - "Молчание-золото!"...
Ответить
Бумбраш
1770215203
Серафимыч,попроси Трампа чтобы он княгине и галине мужичка нашел)
Ответить
Главные новости
Радимов ответил Лещуку
20:29
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
20:08
3
Пономарев оскорбил Роналду
19:51
5
Орлов отреагировал на слова президента ФИФА о допуске России
19:19
2
«Ну как?»: Бубнов поражен зарплатой Макарова в «Динамо»
18:49
7
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
18:43
1
Гурцкая – о спортивном директоре «Спартака»: «Думаю, он сам не сможет объяснить, каким образом сохраняет должность»
18:35
2
«Зенит» отдал в аренду легионера, купленного за 8 миллионов
18:06
5
Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки
17:46
4
Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА
17:34
16
Все новости
Все новости
«Ростов» и «Рубин» победили в товарищеских матчах
19:45
1
Гурцкая – о спортивном директоре «Спартака»: «Думаю, он сам не сможет объяснить, каким образом сохраняет должность»
18:35
2
«Зенит» отдал в аренду легионера, купленного за 8 миллионов
18:06
5
Бубнов охарактеризовал 22-миллионного новичка «Зенита»
17:56
5
Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки
17:46
4
Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА
17:34
16
Алвес из ЦСКА сравнил цены в России и Бразилии
17:17
2
«Вот так это было»: Гурцкая раскрыл, как принималось решение о переходе Сауся в «Спартак»
16:57
8
28 эстонских клубов потребовали исключить Россию из УЕФА
16:42
24
Бубнов посоветовал Карпину работать в Эстонии: «Вы вообще должны его ненавидеть»
16:26
4
Канчельскис высказался о приглашении Роналду в «Зенит»
15:59
11
«Бешикташ» после неудачи с Монтесом переключил внимание на другого защитника РПЛ
15:47
Ловчев: «Надо попросить Трампа, чтобы он посадил в тюрьму тех, кто будет голосовать против возвращения России»
15:35
22
Реакция Бубнова на слова президента ФИФА о допуске России
15:00
2
Аршавин назвал любимого российского футболиста
14:49
74
Шалимов встал на защиту Станковича
14:39
Бубнов – о Кариоке: «Как будто он дерьма поел»
14:09
13
Лещук отреагировал на издевки от Радимова
13:45
2
82-летний Непомнящий прокомментировал новое назначение
13:35
Тренер «Зенита»: «Трансфер Жерсона не был ошибкой»
13:25
7
Бразилец из «Галатасарая» отказался переходить в «Зенит»
13:11
5
Стало известно, почему «Краснодар» отказался отдать Козлова в аренду
12:48
Итоги медосмотра Дурана для «Зенита»
12:13
5
Карвальо призвал поставить памятник Акинфееву
11:55
1
«Зенит» не будет платить зарплату Дурану
11:39
19
Ливай рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Карседо
10:47
3
Подсчитано, сколько «Зенит» заплатит Дурану за полгода
10:33
14
Аршавин отреагировал на признание лучшим игроком России в 21-м веке
10:08
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 