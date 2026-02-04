Канчельскис высказался о приглашении Роналду в «Зенит»

Андрей Канчельскис ответил, видит ли он Криштиану Роналду в составе «Зенита».

Сообщалось, что 40-летний португалец может расторгнуть контракт с «Аль-Насром».

«Пригласить всегда можно! Но вопрос: приехал ли бы он к нам? Даже если сейчас была бы другая ситуация в мире, были бы еврокубки...

Не знаю, приехал ли бы он в Россию. Но повторюсь, пригласить можно любого! Главное, чтобы этот человек приехал и подписал контракт, а это уже другое.

Будет смысл о чeм-то здесь говорить, если будут конкретные предложения», – сказал Канчельскис.