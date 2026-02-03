Пономарев – о Чалове: «Он себя просто убил!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о готовящемся переходе Федора Чалова из ПАОКа в предпоследнюю команду чемпионата Турции.
Сообщалось, что «Кайсериспор» возьмет российского форварда в бесплатную аренду без опции выкупа.
«Жалко его, дурака. Я сколько раз говорил: нельзя ему уходить из ЦСКА. Он уже пробовал себя за границей, и в лучшем случае ничего не получилось.
Он себя просто убил! Это себя не уважать – такие вещи делать. Он сам виноват во всем и переоценил свои футбольные возможности.
Я с ним встречался, говорил: «Все, не нужно никуда уходить, это твоя команда». Он не послушал и ушел». Надо было остаться в ЦСКА, никуда не уходить – и тогда он бы сделал себя легендой, как Акинфеев», – заявил Пономарев.
- Чалов в этом сезоне провел за ПАОК 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Он не выходил на поле в последних 7 встречах.
- В «Кайсериспоре» уже играют два россиянина – вингер Денис Макаров и нападающий Герман Онугха.
Источник: «Советский спорт»