Ташуев назвал клуб РПЛ с чемпионской трансферной кампанией

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высоко оценил усиление состава «Зенита» этой зимой.

Петербургский клуб покинули Жерсон, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

Пришли в команду Игорь Дивеев и Джон Джон.

Также зенитовцы близки к аренде нападающего Джона Дурана, за которого год назад «Аль-Наср» заплатил 77 млн евро.

«Зенит» проводит чемпионскую трансферную кампанию. Но только приобретения не определяют успех. Завоевание чемпионства на сто процентов не зависит от работы селекции.

«Зенит» понимает, что ему предстоит соревноваться не только с «Краснодаром». Поэтому усиливается перед весенним этапом.

Семак уже определил основной состав на весеннюю часть. На сборах он просто распределяет нагрузку. За месяц он успеет наиграть основной состав», – сказал Ташуев.