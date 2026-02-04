Милонов – о Чалове: «Предатели никому не нужны»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал нападающего Федора Чалова, который близок к переходу из ПАОКа в «Кайсериспор».

Сообщалось, что турецкий клуб возьмет экс-игрока ЦСКА в бесплатную аренду.

«Предатели никому не нужны. Очень часто их переманивают не потому, что представляют какой-то интерес, а чтобы ослабить наш футбол.

Эти игроки, как Чалов, уходят из России и сидят на скамейке запасных, в результате чего деградируют до третьесортных турецких помоек.

Те, кто уезжает и добивается успеха – исключение из правил. Такого уровня этот Чалов как футболист, что его уровень – Турция. Ни один приличный человек играть там не будет.

Есть другой пример. Русские хоккеисты стали единственными лучшими игроками в мире. К ним относятся совершенно по-другому.

А русские футболисты в Европе могут рассчитывать лишь на второстепенные роли, унизительные для них», – сказал Милонов.