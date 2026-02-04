Введите ваш ник на сайте
Милонов – о Чалове: «Предатели никому не нужны»

Сегодня, 15:17
24

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал нападающего Федора Чалова, который близок к переходу из ПАОКа в «Кайсериспор».

Сообщалось, что турецкий клуб возьмет экс-игрока ЦСКА в бесплатную аренду.

«Предатели никому не нужны. Очень часто их переманивают не потому, что представляют какой-то интерес, а чтобы ослабить наш футбол.

Эти игроки, как Чалов, уходят из России и сидят на скамейке запасных, в результате чего деградируют до третьесортных турецких помоек.

Те, кто уезжает и добивается успеха – исключение из правил. Такого уровня этот Чалов как футболист, что его уровень – Турция. Ни один приличный человек играть там не будет.

Есть другой пример. Русские хоккеисты стали единственными лучшими игроками в мире. К ним относятся совершенно по-другому.

А русские футболисты в Европе могут рассчитывать лишь на второстепенные роли, унизительные для них», – сказал Милонов.

  • Чалов в этом сезоне провел за ПАОК 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Он не выходил на поле в последних 7 встречах.

Источник: «Советский спорт»
Греция. Суперлига Турция. Суперлига ПАОК Кайсериспор Чалов Федор
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1770211702
Уровень чемпионата Турции вполне себе приличный. Он же не в чемпионат Индии перешёл.
Ответить
Император Бомжей
1770211802
Человек уехал поиграть в Европу, ничего плохого не сделал стране, клубу и болельщикам, получил порцию .. овна от Милонова, который сам себе противоречит, ставя в пример хоккеистов, как стать значимым игроком в Европе, если не ехать туда играть?))) Милонов как клоун говорит
Ответить
asd@dsa
1770212222
"его уровень – Турция. Ни один приличный человек играть там не будет."..... Есть другое мнение.От человека, который на себе попробовал--"«Небо и земля»: Макаров сравнил уровень чемпионатов Турции и России." )))
Ответить
АЛЕКС 58
1770214019
У нас вся госдура предатели ничего полезного не делающие,а только из бюджета воруют и за границу всё тащат.
Ответить
Бумбраш
1770214657
Чувствуется,спец по помойкам базарит,в Турции третьесортная,в бразилбурге первосортная помойка,но только там свои условные сифон и борода уже обосновались
Ответить
Mirak92
1770214684
Но ты же фашист в дурдуме сидишь
Ответить
BoevStas1
1770215155
Какую дичь он гонит….
Ответить
lordmrv
1770215831
Я так не нажирался, чтобы такую охинею нести)))
Ответить
Shak71
1770216590
Лишь бы пернуть в воздух...от таких, как ты надо избавляться
Ответить
СПОРТ 21 века
1770226422
Как бы странно ни звучало, но суровая правда жизни. Действительно, российские футболисты в последние годы в европейских клубах только унижаются. Вспоминается, например, что говорил Захарян Нобелю Арустамяну в программе "Западная трибуна", где россиянин признался, что его под видом критичной травмы специально держали вне заявки. Вспоминается и история с Головиным, Миранчуком — это сплошные унижения. Такое ощущение, что эти скоты Запада специально ставили себе цель: если русский, значит, к нему отдельное отношение будет. Примеров со знаком плюс после 2014 года в Европе у россиян мало. Может быть, Матвей Сафонов и Магомед Оздоев ещё из этого списка как-то выделяются, и то надо смотреть на дистанции. Остальным 100% было сложно. Да, возможно, господин Миллионов слишком жёстко высказал свою позицию, но в целом он действительно прав...
Ответить
