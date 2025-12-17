ПАОК принял окончательное решение по Чалову

Нападающий ПАОКа Федор Чалов вскоре покинет команду.

«ПАОК расстанется с нападающим Фeдором Чаловым. Руководство клуба недовольно количеством голов футболиста и недавним интервью его агента Шандора Варги.

Чалов отрицает причастность Варги к своим делам, но ПАОК уже принял окончательное решение. Руководство считает, что интервью агента нанесло репутационный удар по клубу», – написал источник.