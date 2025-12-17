ПАОК принял окончательное решение по Чалову

Нападающий ПАОКа Федор Чалов вскоре покинет команду.
«ПАОК расстанется с нападающим Фeдором Чаловым. Руководство клуба недовольно количеством голов футболиста и недавним интервью его агента Шандора Варги.
Чалов отрицает причастность Варги к своим делам, но ПАОК уже принял окончательное решение. Руководство считает, что интервью агента нанесло репутационный удар по клубу», – написал источник.
- Ранее агент Шандор Варга заявил о желании российского футболиста сменить команду: «Ему там некомфортно, виноват тренер. Очень надеюсь, что он уйдет зимой».
- 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
- Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
Источник: Legalbet