ПАОК принял окончательное решение по Чалову

Вчера, 18:27
7

Нападающий ПАОКа Федор Чалов вскоре покинет команду.

«ПАОК расстанется с нападающим Фeдором Чаловым. Руководство клуба недовольно количеством голов футболиста и недавним интервью его агента Шандора Варги.

Чалов отрицает причастность Варги к своим делам, но ПАОК уже принял окончательное решение. Руководство считает, что интервью агента нанесло репутационный удар по клубу», – написал источник.

  • Ранее агент Шандор Варга заявил о желании российского футболиста сменить команду: «Ему там некомфортно, виноват тренер. Очень надеюсь, что он уйдет зимой».
  • 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
  • Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.

Источник: Legalbet
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК Чалов Федор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1765987542
Рубин или Ростов, Крылья, заберут
Ответить
Литейный 4 (returned)
1765988487
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал! Гыгыгы
Ответить
biber.ru
1765988789
Это когда трусы не по размеру одел и на клоуна стал похож.
Ответить
рылы
1765988999
так выяснили же уже, что эта варга - не его агент. или как?
Ответить
sochi-2013
1765989078
Для защитника статистика хорошая. Федя меняй амплуа.
Ответить
Spartak_forv@
1765991399
Забавно всё-таки,как вроде бы даже в более слабых чемпионатах наши дарования проседают до уровня ноунеймов. И ничего не меняется уже много лет.Что ж у нас за система такая футбольная в стране?
Ответить
Desma
1765992706
Федя видимо думал, что один раз выстрелил и этого хватит на всю оставшуюся жизнь? Если даже сраный ПАОК от него отказался, то ему прямая дорога в Ахмат или на худой конец в Сочи, т.е. в ФНЛ.
Ответить
