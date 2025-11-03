Введите ваш ник на сайте
Введите больше 2-х символов

Отец Оздоева объяснил всплеск результативности Магомеда

3 ноября, 18:48

Мустафа Оздоев, папа полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева, прокомментировал два подряд дубля игрока.

«Конечно, я и сам удивлeн всплеском результативности Магомеда. Мы с ним после вчерашнего дубля ещe не созванивались. Насколько я понял, ему дали возможность в ПАОКе чаще вперeд ходить. Обычно тренеры требуют от опорников: остановись в центре поля, а здесь, видно, просят подключаться. И у него получается: заходит в штрафную площадку, бьeт, забивает. Удар-то у него хороший. Один дубль сделал, другой. Такие периоды бывают. Другой вопрос: почему так мало нападающие забивают?

Одно время Магу беспокоили боли в правой ноге. Ему дали отдохнуть, и сейчас он уже лучше себя чувствует. Больше всего меня как отца радует, что сын стал чаще улыбаться. Если Маге хорошо, то и мне хорошо. Я доволен», – сказал Мустафа Оздоев.

  • 32-летний Оздоев в ПАОКе с лета 2023 года.
  • Бывший футболист сборной России стоит 1,5 миллиона евро.
  • ПАОК под руководством Рэзвана Луческу идет в Суперлиге на 1-м месте.

