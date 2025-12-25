Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России

В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России

Сегодня, 12:57
9

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о финансовом состоянии клуба.

– Есть информация о том, что «Ростов» рискует не пройти лицензирование и не доиграть сезон…

– 100% этого никогда не будет. Сейчас пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области. Регион не заинтересован, чтобы команда снималась. Будет сделано всe, чтобы она играла и совершенствовалась.

– Размер долгов, как говорит ряд источников, составляет 4–5 миллиардов. Что скажете по этому поводу?

– Долгов абсолютно никаких. Виртуальные долги. Никогда таких долгов, как вы указали, не было. Сейчас финансовая составляющая клуба улучшена. Мы на связи с РФС. Никаких опасений, что «Ростов» не пройдет лицензирование, нет. У нас есть дорожная карта о списании долгов. Процедура займет три месяца. Львиная часть долгов будет списана.

– Что за долги?

– Перед подрядчиками в большей степени. По зарплатам долгов нет. На будущий год финансирование будет от правительства Ростовской области. Мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами и партнерами. Ряд финансовых структур ожидает избавления клуба от долгов, после чего мы сможем быть им интересны.

  • Сообщалось, что «Ростов» может не доиграть чемпионат из‑за долгов в несколько миллиардов рублей.
  • Команда после 18 туров занимает 11‑е место в РПЛ, набрав 21 очко.

Красногвардейчик
1766658127
Напоминает времена СССР....когда действительность прикрывали лозунгами и речами что типа ,,у нас всё хорошо,,))
Ответить
Кривая да нелёгкая
1766658367
Расформировать Спартак, все равно ничего не выигрывает ,а средства на него уходят огромные, и деньги от Лукойл отдать в регионы ! Будет честно! Недоклуб занимает постоянно места в середине таблицы а тратит как будто он каждый год чемпион и обладатель кубка!
Ответить
Интерес
1766658673
Даже читать аргументы не буду, ибо это всё для заполнения паузы в футбольных делах-информационный повод и "зелёный шум".НИкуда "Ростов" не денется.Мог, но Валера уже "устал"...
Ответить
АЛЕКС 58
1766659009
Брешет как пудель.Что же тогда вас Савиди не стал покупать с такими долгами?
Ответить
Cleaner
1766666424
Вот трепло! "Долгов абсолютно никаких". И сразу же после этого "У нас есть дорожная карта о списании долгов". После такого заявления от Генерального директора Ростова становится понятно, что с вероятностью в 99 процентов клуба не будет в следующем сезоне РПЛ!
Ответить
