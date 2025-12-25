В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о финансовом состоянии клуба.
– Есть информация о том, что «Ростов» рискует не пройти лицензирование и не доиграть сезон…
– 100% этого никогда не будет. Сейчас пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области. Регион не заинтересован, чтобы команда снималась. Будет сделано всe, чтобы она играла и совершенствовалась.
– Размер долгов, как говорит ряд источников, составляет 4–5 миллиардов. Что скажете по этому поводу?
– Долгов абсолютно никаких. Виртуальные долги. Никогда таких долгов, как вы указали, не было. Сейчас финансовая составляющая клуба улучшена. Мы на связи с РФС. Никаких опасений, что «Ростов» не пройдет лицензирование, нет. У нас есть дорожная карта о списании долгов. Процедура займет три месяца. Львиная часть долгов будет списана.
– Что за долги?
– Перед подрядчиками в большей степени. По зарплатам долгов нет. На будущий год финансирование будет от правительства Ростовской области. Мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами и партнерами. Ряд финансовых структур ожидает избавления клуба от долгов, после чего мы сможем быть им интересны.
- Команда после 18 туров занимает 11‑е место в РПЛ, набрав 21 очко.