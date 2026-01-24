Голенков: «Карпин был негативно настроен ко мне, но пофигу»

Форвард «Ростова» Егор Голенков вспомнил, как к нему относился главный тренер Валерий Карпин.

– Вам 26 лет. Но в сборную пока не зовут.

– Объяснимо – если два гола забил, значит, не зовут. Если забью 15 на сезон, не вызвать не смогут. Значит, надо 15 голов забивать.

– Не было ощущения, что Валерий Георгиевич [Карпин] немного негативно по отношению к вам настроен?

– Было такое ощущение, да. А сейчас пофигу. Переболел уже.

– Не общались с ним на эту тему, когда он еще был в «Ростове»?

– Нет.