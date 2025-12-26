26-летний Голенков больше не ждет вызов в сборную России: «Для меня это что-то нереальное»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков признался, что уже не рассчитывает попасть в состав национальной сборной России.

– Много чего жду от предстоящего года. Попасть в топ-8 РПЛ, забить точно побольше голов, чем в первой части сезона. Чего именно не хватает – так это как раз реализации. А так, я бы все оставил.

Жду ли в 2026 году попадания в сборную России? Уже не жду, честно говоря. Я был на пике, когда Валерий Карпин был главным тренером «Ростова». Но тогда мне даже в расширенный список не получилось попасть. Для меня это что-то нереальное.

Есть ли обида на Карпина? Нет, а что обижаться.

– То есть, вызова не ждем?

– Наверное, нет.