Даку заинтересовались три клуба Бундеслиги

Сегодня, 14:04
4

Агенты предложили нападающего «Рубина» Мирлинда Даку сразу в несколько немецких клубов.

Три из них, «Гамбург», «Аугсбург» и «Майнц», оказались заинтересованы в покупке нападающего. Сейчас эти команды занимают в Бундеслиге 14-е, 15-е и 17-е места соответственно.

В случае ухода Даку, «Рубин» рассматривает покупку нападающего «Ростова» Егора Голенкова.

  • 28-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 22 матча, забил 10 голов, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Албании в 10 миллионов евро.
  • 26-летний Голенков в этом сезоне провел 24 матча за «Ростов», забил 4 гола, сделал 3 ассиста.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ростов Рубин Аугсбург Гамбург Майнц Голенков Егор Даку Мирлинд
Император 1
1768734575
Как по мне, лучше в России ещё минимум полгода поиграть, а потом может предложение получше поступит.
Ответить
Император Бомжей
1768735834
Считаю, ему вообще в такие клубы из России уходить не стоит)) Нет еврокубков, нет большой зарплаты, смысла в переходе никакого нет абсолютно. С таким же успехом можно перейти в топ 4 РПЛ и получать больше, чем у аутсайдера Германии))
Ответить
Пригожин Женя
1768737140
Бред.. Зачем ему идти в днише бундеслиги!
Ответить
Spartak_forv@
1768737641
Телеграм канал «Мутко выпил»
Ответить
