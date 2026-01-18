Даку заинтересовались три клуба Бундеслиги

Агенты предложили нападающего «Рубина» Мирлинда Даку сразу в несколько немецких клубов.

Три из них, «Гамбург», «Аугсбург» и «Майнц», оказались заинтересованы в покупке нападающего. Сейчас эти команды занимают в Бундеслиге 14-е, 15-е и 17-е места соответственно.

В случае ухода Даку, «Рубин» рассматривает покупку нападающего «Ростова» Егора Голенкова.