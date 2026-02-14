«Позорняк, конечно»: Мостовой вспомнил, как впервые «подкатил» к девушке

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о первой попытке знакомства с девушкой.

«Тогда все общались в ВК. Думаю, как-то надо начать разговор. Мелкий еще, ничего не понимаешь.

Пишу «Привет, как дела», все такое. И буквально четвертое-пятое сообщение: «Го мутить, давай встречаться». Сейчас это позорняк, конечно», – сказал Мостовой на ютуб-канале «Зенита».