«Позорняк, конечно»: Мостовой вспомнил, как впервые «подкатил» к девушке

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о первой попытке знакомства с девушкой.
«Тогда все общались в ВК. Думаю, как-то надо начать разговор. Мелкий еще, ничего не понимаешь.
Пишу «Привет, как дела», все такое. И буквально четвертое-пятое сообщение: «Го мутить, давай встречаться». Сейчас это позорняк, конечно», – сказал Мостовой на ютуб-канале «Зенита».
- Статистика Мостового за «Зенит» в 2025 году: 33 матча, 12 голов, 3 ассиста.
- 28-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
- На счету Мостового 20 матчей за сборную России, 3 гола.
Источник: «Бомбардир»