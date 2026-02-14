Введите ваш ник на сайте
3 новых игрока присоединятся к «Динамо» на сборе в ОАЭ
3 новых игрока присоединятся к «Динамо» на сборе в ОАЭ
Вчера, 19:51
1
«Динамо»
на сборе в ОАЭ ждет трех новых футболистов.
Все трое – из молодежного состава:
Александр Хубулов
;
Арсений Абдулхаликов
;
Георгий Тихомиров
.
Еще по теме:
«Динамо» пригрозили вечным отсутствием трофеев
11
В «Динамо» назвали единственную задачу на сезон
В «Динамо» назвали позором место команды в таблице
5
Источник:
«Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Динамо
Хубулов Александр
Тихомиров Георгий
Абдулхаликов Арсений
Чилим.
1771102849
Правильно,молодежь надо обкатывать
Ответить
1
Главные новости
«Локо» и «Крылья» меняются игроками, возвращение Пруцева в «Спартак» под вопросом, Месси может пропустить ЧМ-2026 и другие новости
01:18
Мостовой попросил поставить ему памятник
01:08
22
Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти
01:00
Клуб, который выступит в ЛЧ, договаривается с «Локо» об аренде нападающего
00:19
Мостовой в шоке от происходящего на Олимпиаде
Вчера, 23:57
2
«Позорняк, конечно»: Мостовой вспомнил, как впервые «подкатил» к девушке
Вчера, 23:31
2
Бакаев сменит клуб в ближайшие дни
Вчера, 23:12
1
Прояснилась дальнейшая судьба зенитовца Нино
Вчера, 22:48
1
Фото
Сафонов поздравил новую жену с 14 февраля
Вчера, 22:33
10
Слуцкий откровенно рассказал, что происходит со спартаковцем Самошниковым
Вчера, 22:10
4
Все новости
Все новости
Видео
21-летний Пиняев покатался с горки
Вчера, 23:46
«Позорняк, конечно»: Мостовой вспомнил, как впервые «подкатил» к девушке
Вчера, 23:31
2
Бакаев сменит клуб в ближайшие дни
Вчера, 23:12
1
Прояснилась дальнейшая судьба зенитовца Нино
Вчера, 22:48
1
«Зениту» предложили арендовать 65-миллионного игрока
Вчера, 22:27
2
Козлову предрекли переход в «Спартак» после ЦСКА
Вчера, 22:21
1
Слуцкий откровенно рассказал, что происходит со спартаковцем Самошниковым
Вчера, 22:10
4
Защитник «Локо» отказался от обсуждения нового контракта и уйдет летом
Вчера, 21:03
2
Слуцкий – о своей благотворительности: «Что в этом особенного?»
Вчера, 20:38
2
Семшов удивлен продажей «Краснодара»: «Не понимаю логики»
Вчера, 20:17
4
Фото
3 новых игрока присоединятся к «Динамо» на сборе в ОАЭ
Вчера, 19:51
1
Дзюба стал богаче благодаря знаменитому видео: «Артем коммерциализировал свою дрочку»
Вчера, 19:04
13
Глушаков определил двух главных претендентов на титул РПЛ
Вчера, 18:44
7
«Динамо» пригрозили вечным отсутствием трофеев
Вчера, 18:34
13
Радченко допустил, что Соболев выиграет конкуренцию у Дурана
Вчера, 18:17
2
Фото
Девушка Глушенкова простила ему измены
Вчера, 17:34
16
Видео
Глушаков вышел на матч на лыжах
Вчера, 16:59
6
Экс-глава «Спартака» спрогнозировал, когда уволят Карседо
Вчера, 16:52
10
Экс-игрок «Зенита» отказался ставить крест на Соболеве
Вчера, 16:39
Фото
Россиянин из «Зенита» купил бомбер за 3 миллиона рублей
Вчера, 16:29
21
Семшов определил игрока «Зенита», на которого надо молиться
Вчера, 16:19
2
Фото
Круговой чувственно поздравил жену с 14 февраля
Вчера, 15:58
6
«Локомотив» принял важное решение по воспитаннику «Спартака»
Вчера, 15:43
2
Новичка «Зенита» назвали «машиной»
Вчера, 15:29
8
Креспо получил работу в РПЛ
Вчера, 15:12
1
«Хочется верить, что у нас история любви»: Нигматуллин – о 28-летней разнице с женой
Вчера, 14:32
8
Мостовой дал рецепт, как справляться с большими деньгами: «Собрать подушечку безопасности, а дальше уже живи»
Вчера, 14:26
3
Агенты форварда «Крыльев Советов» требуют 200 миллионов рублей за трансфер игрока
Вчера, 13:43
3
Все новости
