«Динамо» пригрозили вечным отсутствием трофеев

Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович сообщил о долге со стороны клуба. Белорус пошутил, что до возвращения долга трофеев не будет.

– Какой результат для «Динамо» по итогам сезона можно будет считать приемлемым?

– Не вылететь в Первую лигу. Пока они мне долг не вернут, о кубках можно забыть. Сначала «десяточка» – потом уже и чемпионство, я помогу (смеется).