«Динамо» пригрозили вечным отсутствием трофеев

Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович сообщил о долге со стороны клуба. Белорус пошутил, что до возвращения долга трофеев не будет.
– Какой результат для «Динамо» по итогам сезона можно будет считать приемлемым?
– Не вылететь в Первую лигу. Пока они мне долг не вернут, о кубках можно забыть. Сначала «десяточка» – потом уже и чемпионство, я помогу (смеется).
- В ноябре динамовцы сменили главного тренера Валерия Карпина на Ролана Гусева.
- В ближайшем раунде FONBET Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком».
- Бело-голубые без трофеев с 1995 года.
Источник: «Спорт день за днем»