Экс-вратарь «Динамо» оказался на грани суицида: «Жить вообще не хочется»

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович рассказал о личных затруднениях.

«Жить вообще не хочется. Семьи нет, с деньгами проблема, с работой тоже сложно.

Mама попала в больницу с инсультом недавно. Там еще чуть восстановили. Более-менее держалась, но сейчас выписали домой. За несколько дней стало сильно хуже. Уже почти перестала двигаться. Сегодня дали трубку, не смогла говорить.

Брат попал в реанимацию – дальше информации минимум. По крупицам собираю через знакомых и отдаленных родственников. Вроде как собираются выписывать. Он уже фактически лежачий, но врачи говорят, что просто ленится ходить», – сказал Тумилович.