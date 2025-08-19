Введите ваш ник на сайте
Тумилович назвал условие для чемпионства «Динамо»

19 августа, 20:46
8

Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович раскритиковал голкиперов команды.

«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. В защите тоже есть проблемы, но они были и при Личке. Марцел ставил отличную игру в атаке, но с ним «Динамо» пропускало по пятьдесят мячей за сезон.

Карпину нужно дать нормального вратаря, тогда он покажет результат. У Карпина вратарь должен играть ногами, а Лещук и Лунeв с руками дружат не до конца.

У «Динамо» большие амбиции и отличное терпение. Команда уже пятьдесят лет никак не может стать чемпионом. И еще в ближайшие десять лет не станет. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. «Динамо» своих болельщиков еще 40 лет водить будет», – сказал Тумилович.

  • Бело-голубые занимают 11-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
  • Команда пропустила 12 голов в 7 матчах.

Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина 1
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет» 10
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо» 4
Россия. Премьер-лига Динамо Тумилович Геннадий Лунев Андрей Лещук Игорь Карпин Валерий
Комментарии (8)
Burtaze
1755626883
Да ладно, Шунина нету — уже счастье., Лунев перестанет снюс или насвай , не знаю чего он там , жевать и заиграет по взрослому., Лещук не Пильгуй конечно, но парень вообще то забивной, правда головой Ахмату забил, но он и ногами со временем научится, с обеих.. так что не надо..
Ответить
Burtaze
1755627309
Не причём тут парни в бедах динамо., не нужно на них батон крошить
Ответить
...уефан
1755627536
...Серёга Песьяков прочитал и в предвкушении заерзал задницей по дивану...
Ответить
Интерес
1755628007
Обозвал Гафина евреем,националист белорусский!!!Хотя Гафин и не тянет на Моисея.Максимум-на осла этого ветхозаветного библейского персонажа.
Ответить
sochi-2013
1755628503
Бред! Явно снюсом дело не обошлось.
Ответить
Vitaga
1755637706
действительно с киперами у Динамо беда. оба ниже среднего уровня по игре. даже хуже чем у многих клубов.
Ответить
