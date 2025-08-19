Тумилович назвал условие для чемпионства «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович раскритиковал голкиперов команды.

«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. В защите тоже есть проблемы, но они были и при Личке. Марцел ставил отличную игру в атаке, но с ним «Динамо» пропускало по пятьдесят мячей за сезон.

Карпину нужно дать нормального вратаря, тогда он покажет результат. У Карпина вратарь должен играть ногами, а Лещук и Лунeв с руками дружат не до конца.

У «Динамо» большие амбиции и отличное терпение. Команда уже пятьдесят лет никак не может стать чемпионом. И еще в ближайшие десять лет не станет. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. «Динамо» своих болельщиков еще 40 лет водить будет», – сказал Тумилович.