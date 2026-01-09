Хлестов придумал, как сделать «Спартак» чемпионом

Экс-спартаковец Дмитрий Хлестов считает, что московская команда может выиграть РПЛ, если у нее каждые три месяца будет новый тренер.

«Через «Спартак» столько статусных тренеров прошло. Я для себя сделал вывод, что в клубе надо менять тренера каждые три месяца.

В этом году уже сложно стать чемпионами, а вот на будущее эта формула может сработать.

Как только появляется новый тренер, то «Спартак» хорошо играет два-три матча. Пока эмоциональный подъeм, команда набирает очки», – сказал Хлестов.