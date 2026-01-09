Введите ваш ник на сайте
Хлестов придумал, как сделать «Спартак» чемпионом

9 января, 16:55
4

Экс-спартаковец Дмитрий Хлестов считает, что московская команда может выиграть РПЛ, если у нее каждые три месяца будет новый тренер.

«Через «Спартак» столько статусных тренеров прошло. Я для себя сделал вывод, что в клубе надо менять тренера каждые три месяца.

В этом году уже сложно стать чемпионами, а вот на будущее эта формула может сработать.

Как только появляется новый тренер, то «Спартак» хорошо играет два-три матча. Пока эмоциональный подъeм, команда набирает очки», – сказал Хлестов.

  • «Спартак» на этой неделе назначил Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.
  • Команда начинала сезон во главе с Деяном Станковичем.
  • «Красно-белые» ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Хлестов Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1767969033
ОФИС + ЗОБНИНА надо выгнать
Ответить
Romeo 123
1767969945
Все команды отправить в первую лигу кроме спартака а лучше меньше бухать
Ответить
Таврида
1767981750
That's a great plan, Dmirtry. That's fuckin' ingenious, if I understand it correctly.
Ответить
Таврида
1767981911
Великолепный план, Дмитрий. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы⁠. Неустойку кто тренерам платить будет?
Ответить
