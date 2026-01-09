Талалаев проанализировал работу Карпина в «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил работу Валерия Карпина в «Динамо».

– Когда говорят, что Карп не изменил ничего в «Динамо»… Да Карп был уже близок к тому, чтобы «Динамо» заиграло в современный футбол!

Самая агрессивная команда в прессинге, самая агрессивная команда по ударам. Не везло, не было результата, не было баланса между игрой и обороной.

Какое бы у меня ни было отношение к нему лично, я вступлю на защиту, что руководители поступили неправильно, отправив его в отставку.

– Он сам ушел, но не важно.

– Хватит рассказывать! Кто куда ушел… Когда создаются такие условия, мужчина всегда придет и скажет: «Не хотите – давайте пожмем руки».

Вы думаете, я так не поступлю, если кто-то полезет в мою работу? Здесь два пути. Или устроить публичный скандал, а я думаю, что это никому не нужно… Или просто договориться.

Игра «Динамо» – больше всего прессинг-действий, больше всех ударов по воротам, прогрессивные передачи в штрафную… Не было баланса между обороной и атакой.

Что недоделал Карпин – знает только он и его помощники, которые были.