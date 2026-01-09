Талалаев проанализировал работу Карпина в «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил работу Валерия Карпина в «Динамо».
– Когда говорят, что Карп не изменил ничего в «Динамо»… Да Карп был уже близок к тому, чтобы «Динамо» заиграло в современный футбол!
Самая агрессивная команда в прессинге, самая агрессивная команда по ударам. Не везло, не было результата, не было баланса между игрой и обороной.
Какое бы у меня ни было отношение к нему лично, я вступлю на защиту, что руководители поступили неправильно, отправив его в отставку.
– Он сам ушел, но не важно.
– Хватит рассказывать! Кто куда ушел… Когда создаются такие условия, мужчина всегда придет и скажет: «Не хотите – давайте пожмем руки».
Вы думаете, я так не поступлю, если кто-то полезет в мою работу? Здесь два пути. Или устроить публичный скандал, а я думаю, что это никому не нужно… Или просто договориться.
Игра «Динамо» – больше всего прессинг-действий, больше всех ударов по воротам, прогрессивные передачи в штрафную… Не было баланса между обороной и атакой.
Что недоделал Карпин – знает только он и его помощники, которые были.
- 17 ноября Валерий Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.