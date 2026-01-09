Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Талалаев проанализировал работу Карпина в «Динамо»

9 января, 16:16
4

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил работу Валерия Карпина в «Динамо».

– Когда говорят, что Карп не изменил ничего в «Динамо»… Да Карп был уже близок к тому, чтобы «Динамо» заиграло в современный футбол!

Самая агрессивная команда в прессинге, самая агрессивная команда по ударам. Не везло, не было результата, не было баланса между игрой и обороной.

Какое бы у меня ни было отношение к нему лично, я вступлю на защиту, что руководители поступили неправильно, отправив его в отставку.

– Он сам ушел, но не важно.

– Хватит рассказывать! Кто куда ушел… Когда создаются такие условия, мужчина всегда придет и скажет: «Не хотите – давайте пожмем руки».

Вы думаете, я так не поступлю, если кто-то полезет в мою работу? Здесь два пути. Или устроить публичный скандал, а я думаю, что это никому не нужно… Или просто договориться.

Игра «Динамо» – больше всего прессинг-действий, больше всех ударов по воротам, прогрессивные передачи в штрафную… Не было баланса между обороной и атакой.

Что недоделал Карпин – знает только он и его помощники, которые были.

  • 17 ноября Валерий Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

Еще по теме:
Талалаев назвал игрока «Балтики», который ему не нужен 5
Талалаев рассказал о переговорах со «Спартаком»: «Давайте огня подольем» 6
Талалаев заявил о чемпионских амбициях 7
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Балтика Россия Динамо Карпин Валерий Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1767965905
...и этот про ТТД, а не о турнирном положении, для чего Карпина и пригласили в Динамо... "Я перестрою, и может быть построю вам игру, но о результате мне даже и не заикайтесь, я выше этих мелочей"...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1767969287
Этот текст обязателен для прочтения ВСЕМ ИДИОТАМ, которые критиковали и троллили Карпина!!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
slavа0508
1767976409
Да всё правильно сказал . . .однако . . .
Ответить
crf57
1768027523
Хоть здесь ТАЛАЛАЕВ прав!!! Просто ленивые динамовские футболистики не захотели работать по полной!
Ответить
Главные новости
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
Все новости
Все новости
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 