ЦСКА сделал конкретное предложение по экс-защитнику «Лиона»

ЦСКА предпринял попытку выкупить у «Аль-Васла» центрального защитника Адриэлсона.
Армейцы сделали конкретное предложение в размере 5 миллионов евро – клуб из ОАЭ ответил отказом.
Сообщалось, что 27-летний бразилец должен заменить в составе ЦСКА Игоря Дивеева.
- Адриэлсон провел за «Аль-Васл» 48 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
- Он поиграл в Европе за «Лион» и «Андерлехт».
- Дивеев в ближайшее время уйдет в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду.
Источник: твиттер журналиста Лоренцо Лепоре