ЦСКА сделал конкретное предложение по экс-защитнику «Лиона»

ЦСКА предпринял попытку выкупить у «Аль-Васла» центрального защитника Адриэлсона.

Армейцы сделали конкретное предложение в размере 5 миллионов евро – клуб из ОАЭ ответил отказом.

Сообщалось, что 27-летний бразилец должен заменить в составе ЦСКА Игоря Дивеева.