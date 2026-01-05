ЦСКА нашел замену для Дивеева в ОАЭ

ЦСКА ведет переговоры о трансфере Адриэлсона из дубайского «Аль-Васла».

27-летний центральный защитник – приоритетный кандидат на замену Игорю Дивееву в составе армейцев.

Но в ЦСКА ещe не приняли итоговое решение по бразильцу.