ЦСКА нашел замену для Дивеева в ОАЭ

ЦСКА ведет переговоры о трансфере Адриэлсона из дубайского «Аль-Васла».
27-летний центральный защитник – приоритетный кандидат на замену Игорю Дивееву в составе армейцев.
Но в ЦСКА ещe не приняли итоговое решение по бразильцу.
- Адриэлсон провел за «Аль-Васл» 48 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
- Он поиграл в Европе за «Лион» и «Андерлехт».
- Дивеев в ближайшее время уйдет в «Зенит» в обмен на Лусиано Гонду.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова