Кержаков впервые рассказал, как ради «Зенита» отказал «Ливерпулю»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как мог оказаться в «Ливерпуле».
«В 2010 году, когда я зимой уже шeл к офису «Зенита» подписывать контракт, мне позвонили и говорят: «Слушай, есть возможность и интерес у «Ливерпуля», у Рафы Бенитеса». Я говорю: «Ну, я иду уже подписывать, шансов никаких нет, я уже договорился».
Я так понимаю, что Андрей Воронин уходил как раз в «Динамо» и, наверное, освобождалось вот это место одно, может быть, не основного», – сказал Кержаков на ютуб-канале FONBET.
- «Зенит» в 2010 году купил Кержакова у «Динамо» за 6,5 миллиона евро.
- За 3 года до этого «Зенит» продал Александра «Севилье» за 5 миллионов.
- Всего за «Зенит» игрок провел 386 матчей, забил 162 гола, сделал 71 ассист.
Источник: «Чемпионат»