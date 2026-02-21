Кержаков впервые рассказал, как ради «Зенита» отказал «Ливерпулю»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как мог оказаться в «Ливерпуле».

«В 2010 году, когда я зимой уже шeл к офису «Зенита» подписывать контракт, мне позвонили и говорят: «Слушай, есть возможность и интерес у «Ливерпуля», у Рафы Бенитеса». Я говорю: «Ну, я иду уже подписывать, шансов никаких нет, я уже договорился».

Я так понимаю, что Андрей Воронин уходил как раз в «Динамо» и, наверное, освобождалось вот это место одно, может быть, не основного», – сказал Кержаков на ютуб-канале FONBET.