Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков впервые рассказал, как ради «Зенита» отказал «Ливерпулю»

Кержаков впервые рассказал, как ради «Зенита» отказал «Ливерпулю»

Вчера, 15:53
14

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал, как мог оказаться в «Ливерпуле».

«В 2010 году, когда я зимой уже шeл к офису «Зенита» подписывать контракт, мне позвонили и говорят: «Слушай, есть возможность и интерес у «Ливерпуля», у Рафы Бенитеса». Я говорю: «Ну, я иду уже подписывать, шансов никаких нет, я уже договорился».

Я так понимаю, что Андрей Воронин уходил как раз в «Динамо» и, наверное, освобождалось вот это место одно, может быть, не основного», – сказал Кержаков на ютуб-канале FONBET.

  • «Зенит» в 2010 году купил Кержакова у «Динамо» за 6,5 миллиона евро.
  • За 3 года до этого «Зенит» продал Александра «Севилье» за 5 миллионов.
  • Всего за «Зенит» игрок провел 386 матчей, забил 162 гола, сделал 71 ассист.

Еще по теме:
Нескромное заявление Кержакова о тренерской карьере
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке 5
Кержаков вспомнил, как Дзюба на его глазах побил бомбардирский рекорд сборной России 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Кержаков Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1771678734
)) Чё вас там с Вованом про Ливерпуль-то прорвало сегодня?) Как говорит наш классик "Опять бухой там?")
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771678857
ключевое - не основной... для РПЛ - качественный добротный форвард, но не более.... свой международный класс Кержаков показал уже в Севилье.
Ответить
рылы
1771680089
кто смотрел этот ролик - тот знает, что керж сказал про бетис ещё. и что это самый главный враг севильи (я вот не знал). пытались увести туда, но он поведал, что уже полгода договаривался с севильей, и уже не мог их кинуть, потому что дал слово. в целом, сыграл он там невзрачно. но барсе забил, кубок уефа взял. пуэрта при нём умер в том самом матче. с рамосом в одной команде был. будет, что вспомнить на пенсии.
Ответить
c 7890
1771680225
Ё маё Седни тема про тех кто Ливерпулю отказал шо ли ? Сначала Быстров, теперь Кержаков.Гы гы
Ответить
U+1F596
1771681399
Бомба раз уж начали--огласите весь список : тех российских футболистов ,кто отказал Ливерпулю. Ну и заодно отказавшим Реалу, Барселоне, Манчестер Юнайтед и прочим Ювентусам.)))
Ответить
Клубничный
1771684320
Великий Зенит не ливерная колбаса - ссать на эти англии, ссать на них!!!
Ответить
Бумбраш
1771684546
Сон свой рассказал,погонщик воробьев
Ответить
Дубина
1771686933
Знатно газом накачали(( Воробьи улетели((
Ответить
алдан2014
1771688718
Что то слабо верится. Сашка- гроза воробьев,стал фантазером
Ответить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
4
Все новости
Все новости
Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба
12:14
У клуба Первой лиги сорвался переход экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
1
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
2
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
5
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев
Вчера, 23:05
3
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
Вчера, 22:47
8
Файзулин считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»
Вчера, 22:20
6
Глушенков высказался о возможной смене гражданства
Вчера, 22:06
Ловчев выявил беду «Спартака»
Вчера, 21:40
3
Аленичев чувствительно унизил Мостового
Вчера, 21:36
7
Тихонов поразил выбором лучшего российского игрока в 21-м веке
Вчера, 21:30
3
Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»
Вчера, 21:24
5
Саусь прокомментировал дебютный гол за «Спартак»
Вчера, 20:03
1
ФотоАкинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
Вчера, 19:40
6
Аленичев сравнил силу «Спартака» 90-х и нынешнего «Зенита»
Вчера, 19:26
33
Файзулин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
Вчера, 18:29
У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко
Вчера, 17:46
13
«Зенит» может лишиться еще одного легионера
Вчера, 17:31
26
Скауты просматривают двух игроков «Спартака»
Вчера, 17:24
8
Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком
Вчера, 16:58
3
Радимов отказал «Зениту» в статусе фаворита сезона РПЛ
Вчера, 16:32
5
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
Вчера, 16:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 