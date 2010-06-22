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Андрей Воронин
Андрей Воронин
Завершил карьеру
21 июля 1979 (47), Одесса
| Нападающий
179 см | 75 кг
Украина
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Смолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Воронин – о сборной Украины: «Считаю, что опозорились – игрой и результатом»
2024.06.27 20:56
8
Экс-тренер «Динамо» Воронин раскрыл подробности переписки с Тюкавиным
2024.06.27 16:29
«Бегал Воронину за сигаретами, а Денисов грозился набить лицо»: Панюков – о «дедовщине» в «Динамо»
2024.02.24 14:24
7
10 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
2023.11.02 21:50
1
Мудрик – седьмой украинец, забивший гол в АПЛ
2023.10.02 23:29
2
Воронин не собирается входить в штаб Шварца в «Герте»
2022.06.07 14:40
Фото
Шварц: «Отъезд Воронина и Ордеца повлиял на «Динамо». Они были важной частью команды»
2022.05.29 20:44
1
Воронин – об уходе из «Динамо»: «Никаких проблем не было»
2022.04.18 22:26
1
«Динамо» объявило об уходе Воронина
2022.03.01 12:13
2
Воронин и Ордец покинули Россию («Матч ТВ»)
2022.02.28 18:10
12
Украинцы Воронин и Ордец не прибыли на матч с «Химками»
2022.02.26 13:20
4
Воронин: «Сандро ставит в «Динамо» стиль, похожий на тот, что был в «Майнце»
2022.02.04 08:55
Воронин: «Говорил Шварцу, что в Европе мало клубов могут похвастать условиями, как в «Динамо»
2022.02.03 15:42
3
Воронин: «Красный цвет в «Динамо» не приветствуется. Это табу»
2022.02.03 14:34
26
Воронин: «Тюкавин сильнее Агаларова»
2021.12.06 10:21
13
Воронин: «Захарян еще сырой для «Барселоны»
2021.12.06 07:43
8
Воронин: «Динамо» едет в Петербург за очками. Хотим дать бой «Зениту»
2021.10.29 15:20
27
Воронин – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Могу поверить в физическую усталость. Артем не молодеет»
2021.10.23 09:55
1
Воронин: «Захарян никогда не перейдет в «Спартак». Оставьте ребенка в покое»
2021.10.22 22:55
17
Воронин: «Надо в Европе доказывать, что ты хороший футболист, а не в чемпионатах России или Украины»
2021.02.22 07:37
2
Воронин: «В РПЛ многие получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола не падает»
2021.02.21 23:24
6
Воронин – об РПЛ: «Уровень упал, но зарплаты в России все равно выше»
2020.12.05 10:30
1
Видео
«Повторим сегодня»: Воронин опубликовал подборку своих голов «Спартаку»
2020.11.21 12:44
5
Воронин: «Перед финалом Лиги чемпионов минут 40 сидели с Клоппом. Посмеялись, пивка выпили»
2020.11.18 12:42
2
Воронин: «Все шло к назначению в сборную Украины, но на место Рианчо взяли Шовковского»
2020.11.17 21:35
1
Фото
Шварц назначен главным тренером «Динамо»
2020.10.14 18:58
5
Степашин подтвердил назначение Шварца в «Динамо». Его ассистентом будет Воронин
2020.10.13 16:15
9
«СЭ»: Шварц заключит с «Динамо» контракт до 2022 года, в его штаб войдут Воронин и Булут
2020.10.09 20:58
17
Воронин может стать помощником Шварца в «Динамо»
2020.10.09 19:45
5
1
2
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
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Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
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РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
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У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
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