Воронин – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Могу поверить в физическую усталость. Артем не молодеет»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«У Дзюбы свой стиль игры. Каким Артем был, таким и остался. То, что писали, может и правда. Могу поверить в физическую усталость, потому что он провел очень много игр.

Он не молодеет, ему не 20 лет. Но, повторюсь, каким он был, такой и остался», – сказал Воронин.

Дзюбу включили в расширенный список сборной на игры со Словакией и Словенией.

Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.

Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.

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