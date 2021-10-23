Воронин – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Могу поверить в физическую усталость. Артем не молодеет»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«У Дзюбы свой стиль игры. Каким Артем был, таким и остался. То, что писали, может и правда. Могу поверить в физическую усталость, потому что он провел очень много игр.
Он не молодеет, ему не 20 лет. Но, повторюсь, каким он был, такой и остался», – сказал Воронин.
- Дзюбу включили в расширенный список сборной на игры со Словакией и Словенией.
- Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.
- Без него команда одержала 2 победы и возглавила отборочную группу.
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Источник: Sport24