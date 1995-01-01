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    Воронин: «Захарян никогда не перейдет в «Спартак». Оставьте ребенка в покое»

    Тренер «Динамо» Андрей Воронин поговорил о будущем своего полузащитника Арсена Захаряна. Украинец не верит, что игрок когда-нибудь перейдет в «Спартак».

    – Скажу так: если Захарян перейдет в «Спартак», я из «Динамо» уйду. Я в том плане, что он никогда не перейдет в «Спартак».

    – А в Европу, в Германию?

    – Оставьте ребенка в покое. Пусть играет, набирается опыта и приносит пользу здесь. Чем больше пользы принесет «Динамо», тем больше вашей сборной.

    • Захарян – лидер сезона РПЛ по ассистам (5).
    • 18-летний Захарян стоит 9 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ он пропустил только 1 матч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10518

      Cleaner 7 минут назад

      Не перейдет. Перебежит! В Спартак. Или Зенит. Или в ЦСКА. В большой по российским меркам клуб!

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