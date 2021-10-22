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  • Воронин: «Захарян никогда не перейдет в «Спартак». Оставьте ребенка в покое»

Воронин: «Захарян никогда не перейдет в «Спартак». Оставьте ребенка в покое»

22 октября 2021, 22:55
17

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поговорил о будущем своего полузащитника Арсена Захаряна. Украинец не верит, что игрок когда-нибудь перейдет в «Спартак».

– Скажу так: если Захарян перейдет в «Спартак», я из «Динамо» уйду. Я в том плане, что он никогда не перейдет в «Спартак».

– А в Европу, в Германию?

– Оставьте ребенка в покое. Пусть играет, набирается опыта и приносит пользу здесь. Чем больше пользы принесет «Динамо», тем больше вашей сборной.

  • Захарян – лидер сезона РПЛ по ассистам (5).
  • 18-летний Захарян стоит 9 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ он пропустил только 1 матч.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо Спартак Воронин Андрей Захарян Арсен
Комментарии (17)
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JTherry
1634934623
никогда не говори "никогда"...) про Коку так же говорили, причем и сам Кока в том числе, потом оправдывался... а в Спартаке чесали репу и думали, как бы его продать в Италию... свезло!)
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DOCTOR PENALTY
1634937105
Ну кто ты такой чтобы делать такие заверения??? Самоуверенный хохол как всегда на понтах.
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ySS
1634942332
Вот журналюги наплели)
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Томик
1634951585
Пригрели чухана. Тявкает что-то ещё. И надо, конечно же, "Спартак" притащить за уши. Хто ты? Домой едь.
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R_a_i_n
1634966666
Очередной Ананидзе,Кварацхелия и т.д.
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vladimir-7
1634968459
Андрей, как только ты приоткрыл ворота свинарника, так сразу все свиньи выползли наружу и кругом дерьмом завоняло. Динамо, это исторический и великий клуб, какой же здравый человек перейдет из этого клуба в спартак, только если он обкурился или из-за денег, а тот, кто перешел по недоразумению туда, не знает как выбраться от туда. Ты прав, нечего делать Захаряну в спартаке.
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NewLife
1634982441
Не припомню в Спартаке игроков, которые из-за обиды готовы подло прыгать прямой ногой в голень соперника. Поэтому этот недоросль не для нас((
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