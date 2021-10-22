Воронин: «Захарян никогда не перейдет в «Спартак». Оставьте ребенка в покое»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поговорил о будущем своего полузащитника Арсена Захаряна. Украинец не верит, что игрок когда-нибудь перейдет в «Спартак».

– Скажу так: если Захарян перейдет в «Спартак», я из «Динамо» уйду. Я в том плане, что он никогда не перейдет в «Спартак».

– А в Европу, в Германию?

– Оставьте ребенка в покое. Пусть играет, набирается опыта и приносит пользу здесь. Чем больше пользы принесет «Динамо», тем больше вашей сборной.