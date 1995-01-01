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    Воронин и Ордец покинули Россию («Матч ТВ»)

    Тренер «Динамо» Андрей Воронин, его сын и защитник московского клуба Иван Ордец покинули Россию.

    Оба украинца пропустили матч 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

    По информации «Матч ТВ», Воронин забрал старшего сына, который занимался в академии «Динамо», и отправился в Германию, где проживает его семья.

    • В четверг утром Россия начала военную операцию на Украине.
    • Ордец играет за «Динамо» с 2019 года.
    • Воронин входит в тренерский штаб клуба с 2020 года.

    «Динамо» – об отсутствии Воронина и Ордеца: «В сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом»

    Украинцы Воронин и Ордец не прибыли на матч с «Химками»

    Воронин: «Сандро ставит в «Динамо» стиль, похожий на тот, что был в «Майнце»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии11
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      Рейтинг: +16074

      Garrincha58 1 час назад

      какая потеря для всего футбола ужастики просто

      1
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      Рейтинг: +1640

      mahan 2 часа назад

      Пускай едут. Про Югославию и Домбасс все молчали норм было, а сейчас ноют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +962

      zlobny_zenitos 2 часа назад

      Интересно, Тима с Яриком сколько продержатся ...

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      Рейтинг: +1871

      DMитрий > zlobny_zenitos 1 час назад

      У Ярика вроде отец в Питере живет. С остальной семьей наверное сейчас вопрос и решает. Он уже тогда стал врагом для Украины, когда в Зенит перешёл, поэтому оставаясь в России ничего не теряет, только выигрывает. Тимощук на фоне разборок с бывшей женой и немецкими властями думаю тоже попытается по тихому отсидеться. Он в Питере свой уже.

      0
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      Рейтинг: +205

      Sancool 2 часа назад

      читаю комменты и немного в ах*е, а как бы Вы поступили на его месте? я не беру сейчас в расчет кто прав, кто виноват и т.д.

      0
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      Рейтинг: +1531

      vmonomah17 2 часа назад

      Вот и первые крысята)

      0
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      Рейтинг: +4432

      neim 5 часов назад

      Ну, с Ордецом может как-то и можно понять ситуацию, если его семья на Украине.
      А что мешает работать и угрожает Вороне и его семье, которая находится в Германии ? Не понятно.

      0
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      Рейтинг: +60

      Чоткар Патыр 5 часов назад

      скатертью дорожка

      2
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      Рейтинг: +11467

      playsh 5 часов назад

      Катись колбаской по Малой Спасской...

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      Рейтинг: +6272

      sochi-2013 > playsh 5 часов назад

      по Хрещатику!

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      Рейтинг: +490

      Demgel 5 часов назад

      Здоровья и досвидос. Динамо позже выгонит(должна) украинца из клуба.

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