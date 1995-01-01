Воронин и Ордец покинули Россию («Матч ТВ»)

Тренер «Динамо» Андрей Воронин, его сын и защитник московского клуба Иван Ордец покинули Россию.

Оба украинца пропустили матч 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

По информации «Матч ТВ», Воронин забрал старшего сына, который занимался в академии «Динамо», и отправился в Германию, где проживает его семья.

В четверг утром Россия начала военную операцию на Украине.

Ордец играет за «Динамо» с 2019 года.

Воронин входит в тренерский штаб клуба с 2020 года.

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