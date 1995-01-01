Воронин и Ордец покинули Россию («Матч ТВ»)

какая потеря для всего футбола ужастики просто
Тренер «Динамо» Андрей Воронин, его сын и защитник московского клуба Иван Ордец покинули Россию.
Оба украинца пропустили матч 19-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).
По информации «Матч ТВ», Воронин забрал старшего сына, который занимался в академии «Динамо», и отправился в Германию, где проживает его семья.
- В четверг утром Россия начала военную операцию на Украине.
- Ордец играет за «Динамо» с 2019 года.
- Воронин входит в тренерский штаб клуба с 2020 года.
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