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    Украинцы Воронин и Ордец не прибыли на матч с «Химками»

    Тренер «Динамо» Андрей Воронин пропустит игру 19-го тура РПЛ против «Химок».

    Украинец взял паузу в работе из-за происходящего у него на родине.

    Также в заявке на матч отсутствует защитник Иван Ордец.

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    Источник: «РБ Спорт»

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