Украинцы Воронин и Ордец не прибыли на матч с «Химками»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин пропустит игру 19-го тура РПЛ против «Химок».
Украинец взял паузу в работе из-за происходящего у него на родине.
Также в заявке на матч отсутствует защитник Иван Ордец.
- В четверг утром Россия начала спецоперацию в Донбассе.
- «Химки» примут «Динамо» сегодня в 14:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ
Петербуржец Бобровский назначен на матч «Спартак» – «Кубань», Иванов рассудит ЦСКА и «Сочи»
Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»
Шварц: «Сейчас непростые дни, мне очень трудно говорить о футболе. Но я не сяду в самолет и не улечу»