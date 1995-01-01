Украинцы Воронин и Ордец не прибыли на матч с «Химками»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин пропустит игру 19-го тура РПЛ против «Химок».

Украинец взял паузу в работе из-за происходящего у него на родине.

Также в заявке на матч отсутствует защитник Иван Ордец.

В четверг утром Россия начала спецоперацию в Донбассе.

«Химки» примут «Динамо» сегодня в 14:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

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