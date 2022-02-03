Воронин: «Красный цвет в «Динамо» не приветствуется. Это табу»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал интервью нападающего Константина Тюкавина, в котором он рассказал об отношении к «Спартаку» и красному цвету.

— Что сказали Тюкавину после его интервью про красный цвет?

— В «Динамо» всегда это было. Когда я только пришeл в команду, главным тренером был Андрей Кобелев, и мне ребята сказали, что в красных кроссовках или бутсах нельзя появляться даже на тренировках. Это было табу. Красный цвет в «Динамо» не приветствуется.

Воронин выступал за «Динамо» с 2010 по 2014 год.

Он входит входит в штаб Шварца с октября 2020 года.

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