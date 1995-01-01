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    Воронин: «Красный цвет в «Динамо» не приветствуется. Это табу»

    Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал интервью нападающего Константина Тюкавина, в котором он рассказал об отношении к «Спартаку» и красному цвету.

    — Что сказали Тюкавину после его интервью про красный цвет?

    — В «Динамо» всегда это было. Когда я только пришeл в команду, главным тренером был Андрей Кобелев, и мне ребята сказали, что в красных кроссовках или бутсах нельзя появляться даже на тренировках. Это было табу. Красный цвет в «Динамо» не приветствуется.

    • Воронин выступал за «Динамо» с 2010 по 2014 год.
    • Он входит входит в штаб Шварца с октября 2020 года.

    Тюкавин – о «Спартаке»: «Никогда не нравился красный цвет»

    «Динамо» – о Тюкавине в футболке «Спартака»: «Это фотошоп, нас не обманешь»

    Источник: сайт «Динамо»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии19
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      Рейтинг: +15454

      paracetamol 4 минуты назад

      А свининой их кормят, интересно?

      1
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      Рейтинг: +93644

      zigbert 30 минут назад

      Что то в последнее время представители Динамо часто упоминают красный цвет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4239

      neim > zigbert 11 минут назад

      Часто это сколько, один раз, про фейк с майкой Тюкавина, или ещё были моменты, да я пропустил ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10587

      playsh 40 минут назад

      А на красные карточки у игроков какой рефлекс - рвотный,нежные вы наши?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +998

      Борисыч1 > playsh 3 минуты назад

      Бурное невосприятие! ))

      0
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      Рейтинг: +6366

      mamba9090909 43 минуты назад

      А что это краснопёрые от красного открещиваются?))) На машинах была красная полоса, околыши красные, лампасы красные..........

      1
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      Рейтинг: +998

      Борисыч1 51 минуту назад

      Возможно противостояние красного и синего возникло в годы ВОВ. Тогда Динамо ассоциировалось с патриотическими силами, стадион Динамо был сборным пунктом. А в это время братья Старостины ждали прихода Гитлера и имели бронь по линии спорта и промкооперации.

      1
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      Рейтинг: +5047

      Павелий > Борисыч1 33 минуты назад

      Не надо нести чушь и разжигать ненависть. Старостины были патриотами. Ещё такое одно твоё сообщние, и оно уйдёт сразу в прокуратуру. А ты следом за сообщением.

      1
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      Рейтинг: +998

      Борисыч1 > Павелий 18 минут назад

      К чему спорить с очевидным и общеизвестным? Загони в яндекс " Как братья Старостины ждали прихода Гитлера и торговали «бронью» " Прочитай и можешь сразу писать в прокуратуру.

      0
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      Рейтинг: +998

      Борисыч1 > Павелий 10 минут назад

      Да, если ты не в курсе, в 1943 году братья Старостины были осуждены за (цитирую) "за спекуляцию, торговлю освобождениями от фронта и про-немецкую агитацию"

      0
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      Рейтинг: +22523

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хохол как всегда весь на понтах.

      2
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      Рейтинг: +288

      Suvorov51 1 час назад

      мой дедушка всегда говорил. все говно заканчивается на О. видно что хохол говорит. но им есть пара бомжатник

      4
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      Рейтинг: +11930

      Fusballer > Suvorov51 1 час назад

      А Дзюбиньо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      Борисыч1 1 час назад

      Млин, огромное вью Воронина. Десяток тем затронут. Есть Неймар, Ульф Кирстен, есть Мбале, есть Московская школа "Пари Сен-Жермен". Нет, надо выдернуть строчку про красное.

      2
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      Рейтинг: +11930

      Fusballer 1 час назад

      Это ещё раз показывает, что для многих Спартак до сих пор остаётся главным раздражителем. И настрой, соответственно, гораздо выше, чем на любой другой клуб.

      4
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      Рейтинг: +2232

      ПалкоВводецъ > Fusballer 1 час назад

      Правильнее сказать вызывает рвотные позывы. Гыгыгы

      7
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      ...
      Рейтинг: +11930

      Fusballer > ПалкоВводецъ 1 час назад

      У бомжей так и есть, только от того, что они с помоек жрут что попало.

      2
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      Рейтинг: +631

      sined1951 > Fusballer 1 час назад

      Просто Спартак.на протяжении уже нескольких лет является главной "зажигалочкой" нашего футбола. Без него была-бы жуткая скукота.

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      Рейтинг: +5047

      Павелий > Fusballer 20 минут назад

      В очередной раз напишу. У всех команд в РПЛ 2-3 важных матча в году - со Спартаком. Именно на них ходят скауты, именно на эти матчи приезжают журналисты, именно на эти матчи рвутся болельщики, именно за эти матчи руководители обещают кратные премиальные. Поэтому игроки и рвут себе всё что только можно, чтобы на максимум выложиться. Об этом никто не скажет из игроков, так как они стесняются сказать, что им завидно, что не они выходят на поле в красно-белой форме.

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