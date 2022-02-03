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  • Воронин: «Красный цвет в «Динамо» не приветствуется. Это табу»

Воронин: «Красный цвет в «Динамо» не приветствуется. Это табу»

3 февраля 2022, 14:34
26

Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал интервью нападающего Константина Тюкавина, в котором он рассказал об отношении к «Спартаку» и красному цвету.

— Что сказали Тюкавину после его интервью про красный цвет?

— В «Динамо» всегда это было. Когда я только пришeл в команду, главным тренером был Андрей Кобелев, и мне ребята сказали, что в красных кроссовках или бутсах нельзя появляться даже на тренировках. Это было табу. Красный цвет в «Динамо» не приветствуется.

  • Воронин выступал за «Динамо» с 2010 по 2014 год.
  • Он входит входит в штаб Шварца с октября 2020 года.

Тюкавин – о «Спартаке»: «Никогда не нравился красный цвет»

«Динамо» – о Тюкавине в футболке «Спартака»: «Это фотошоп, нас не обманешь»

Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Воронин Андрей
Комментарии (26)
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Fusballer
1643888425
Это ещё раз показывает, что для многих Спартак до сих пор остаётся главным раздражителем. И настрой, соответственно, гораздо выше, чем на любой другой клуб.
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DOCTOR PENALTY
1643891431
Хохол как всегда весь на понтах.
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mamba9090909
1643892708
А что это краснопёрые от красного открещиваются?))) На машинах была красная полоса, околыши красные, лампасы красные..........
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Plyash
1643892940
А на красные карточки у игроков какой рефлекс - рвотный,нежные вы наши?
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zigbert
1643893492
Что то в последнее время представители Динамо часто упоминают красный цвет.
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paracetamol
1643895065
А свининой их кормят, интересно?
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Garrincha58
1643898408
бред какой то
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Бухбух
1643904171
А желто-голубой приветствуется?
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Demgel
1643905159
Дзюба и не такую дичь лепетал......
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Hektor 84
1643910265
Видели мы уже Тюкавина в красной футболке. И тоже так пел как и ворона. Не удивлюсь что через час журналюги откопают фото Воронина в красно- белой футболке)))
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