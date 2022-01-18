Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тюкавин – о «Спартаке»: «Никогда не нравился красный цвет»

18 января 2022, 10:59
36

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об отношении к «Спартаку».

– Вы в «Динамо» с пяти лет. Готовы заявить, что ни в какой другой российский клуб не пойдете играть?

– Если бы я куда-то хотел, то не подписывал с «Динамо» контракт, который заключил недавно.

– Но ведь он не на всю карьеру.

– Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» – мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нем играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

– Я готовился к ответу: «Никогда не перейду в «Спартак». А тут даже так.

– Спросили бы про «Спартак» – это была бы провокация. Я читал, Саше Кокорину в моем возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.

– У вас к «Спартаку» особое отношение?

– Еще в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» – главный раздражитель, исторический соперник». А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить.

Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого.

  • Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
  • В сентябре 19-летний форвард дебютировал за сборную России.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1642493484
Никогда не говори никогда. И почаще вспоминай Кокошу. Поучительно для таких молодых.
Ответить
Боцман59rus
1642494342
_ знать бы еще, кто это такой>))
Ответить
derrik2000
1642494512
Ну, чё? Бывает. У кого-то аллергия на солёное, у кого-то на сладкое, у кого-то на изменение погоды... Позволь один совет: когда всё таки будешь играть за Спартак, требуй пункт в контракте, где прописано, что и полосы, и ромб были синего цвета, а на спине вышили надпись - "Цвет вообще-то красный, но я - дальтоник". )))
Ответить
jek718875
1642494901
Вот после таких директоров академии,которые запрещали носить красный цвет,и появляются голубые...
Ответить
haxxproxx
1642497532
спартак это Г
Ответить
nik55
1642499025
очередной высер
Ответить
NewLife
1642499059
Если ума нет, остается идти на поводу у подонков со срач ТВ и давать дебильные ответы на дебильные вопросы.
Ответить
Форвард 79
1642500811
Т е в сборной его не ждать?) А в молодежке красный не мешает?
Ответить
JTherry
1642501661
"никогда красный цвет не нравился..?" - тебе, Костя, к психологу надо, ведь сборная играет в футболках красного цвета...) хотя, тебе туда не надо...
Ответить
zigbert
1642512940
Прежде всего надо думать своей головой. А боязнь к красному цвету, никакого отношения к Спартаку не имеет.
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
22
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+