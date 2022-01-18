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    Тюкавин – о «Спартаке»: «Никогда не нравился красный цвет»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об отношении к «Спартаку».

    – Вы в «Динамо» с пяти лет. Готовы заявить, что ни в какой другой российский клуб не пойдете играть?

    – Если бы я куда-то хотел, то не подписывал с «Динамо» контракт, который заключил недавно.

    – Но ведь он не на всю карьеру.

    – Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» – мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нем играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

    – Я готовился к ответу: «Никогда не перейду в «Спартак». А тут даже так.

    – Спросили бы про «Спартак» – это была бы провокация. Я читал, Саше Кокорину в моем возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.

    – У вас к «Спартаку» особое отношение?

    – Еще в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» – главный раздражитель, исторический соперник». А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить.

    Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого.

    • Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
    • В сентябре 19-летний форвард дебютировал за сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2022 10:59
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:16

      Видел я уже твое фото в детстве в футболке Спартака))) Не удивлюсь если через пару сезонов окажется в Спартаке. И скажет что тогда его не так поняли.

      1
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      Рейтинг: +235

      воинКС 18 января 2022, 20:34

      Тогда в Зенит пойдешь цвета почти не изменятся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 января 2022, 20:10

      Хорошо свиней в комментах бомбануло. А если свиней бомбит на ровном месте, то это хорошо. Костя - красавчик!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2022, 16:35

      Прежде всего надо думать своей головой. А боязнь к красному цвету, никакого отношения к Спартаку не имеет.

      5
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 18 января 2022, 15:18

      Вот смешно будет если он волей судьбы в Локо или ЦСКА окажется))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 18 января 2022, 13:45

      Спартак о Тюкавине -"а кто такой Тюкавин"?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха > R_a_i_n 18 января 2022, 15:41

      Запоминайте это имя. По ходу не один сезон будет дрючить вас))

      6
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Из Твери Леха 18 января 2022, 20:57

      Дрючилка-то есть хоть??

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 18 января 2022, 13:38

      Ляпнул не подумав.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 13:34

      Денежку начнешь считать и красный полюбишь, с большой вероятностью...
      Всякое в жизни бывает, приоритеты могут поменяться...

      4
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      Рейтинг: +17

      Nihatik 18 января 2022, 13:32

      7 млн евро ? с натяжкой 3

      0
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      Рейтинг: +28519

      JTherry 18 января 2022, 13:27

      "никогда красный цвет не нравился..?" - тебе, Костя, к психологу надо, ведь сборная играет в футболках красного цвета...) хотя, тебе туда не надо...

      7
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > JTherry 18 января 2022, 14:06

      да не страшно..он наговорил ровно на свои 19 лет

      4
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