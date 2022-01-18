Тюкавин – о «Спартаке»: «Никогда не нравился красный цвет»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об отношении к «Спартаку».

– Вы в «Динамо» с пяти лет. Готовы заявить, что ни в какой другой российский клуб не пойдете играть?

– Если бы я куда-то хотел, то не подписывал с «Динамо» контракт, который заключил недавно.

– Но ведь он не на всю карьеру.

– Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. «Динамо» – мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нем играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

– Я готовился к ответу: «Никогда не перейду в «Спартак». А тут даже так.

– Спросили бы про «Спартак» – это была бы провокация. Я читал, Саше Кокорину в моем возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.

– У вас к «Спартаку» особое отношение?

– Еще в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» – главный раздражитель, исторический соперник». А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить.

Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого.

Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.

В сентябре 19-летний форвард дебютировал за сборную России.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»