Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

А когда готов будешь годам к 30 ти? Надо валить из рпл и проявлять себя, повышать свой уровень и навыки, а не сопли жевать. В рпл только загниешь.Тебе совет не смотри срач тв с говноэкспертами.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном переходе в европейский клуб.
— Слушайте, для начала мне надо закрепиться в «Динамо», стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу тут, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше.
— Ваш агент Алексей Сафонов не рассказывал, кто конкретно интересовался, делает предложения?
— Ему постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но еще раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?
— Скопинцев говорит: готов ехать даже в середняк АПЛ или Бундеслиги, если появится шанс. А вы?
— Сам статус клуба мне не так важен. Все упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет?
— Писали про интерес к вам с Арсеном со стороны «Челси» и «Ман Сити». Видите себя там когда-нибудь?
— Если тебя зовет топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в «Динамо», какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти?
Мне, повторюсь, не важно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли — заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с «Динамо».
- Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
- В сентябре 19-летний форвард дебютировал за сборную России.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.