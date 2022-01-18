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  • Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

18 января 2022, 10:23
10

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном переходе в европейский клуб.

— Слушайте, для начала мне надо закрепиться в «Динамо», стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу тут, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше.

— Ваш агент Алексей Сафонов не рассказывал, кто конкретно интересовался, делает предложения?

— Ему постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но еще раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?

— Скопинцев говорит: готов ехать даже в середняк АПЛ или Бундеслиги, если появится шанс. А вы?

— Сам статус клуба мне не так важен. Все упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет?

— Писали про интерес к вам с Арсеном со стороны «Челси» и «Ман Сити». Видите себя там когда-нибудь?

— Если тебя зовет топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в «Динамо», какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти?

Мне, повторюсь, не важно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли — заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с «Динамо».

  • Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
  • В сентябре 19-летний форвард дебютировал за сборную России.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (10)
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jek718875
1642491395
Вот КОКОША знал,что не готов,поехал и бабло полирует
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portero
1642493841
А пора уже заматереть, хватит мальчиком перспективным быть...
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Азбука
1642495318
А будет готовым-это как Кока?
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spam2009
1642495710
Правильно надо подготовиться, как Кокорин например
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Solist345345
1642496525
Зачем нам это Таити, нас и здесь хорошо кормят.
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Vitaga
1642497995
Тюкавин представитель новой волны) нового поколения и нового менталитета в России и в российском футболе . это достаточно грамотные ребятки = не поколение мамаева-кокорина конкретных придурков выросших в 90х . у большинства этой новой молодежи присутствует интеллект. приоритеты у них уже поменялись - кроме бабла - а оно у них и так с детства было - так как они уже были мажорами почти все - цель у них уже профессиональная - титулы и слава.
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Roberto_01
1642498665
ты там 100 по акции, нужно работать что бы играть, а это вас учат с детства так!
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SMITHI
1642502990
Будешь гнить в рпл
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Hektor 84
1642583652
А когда готов будешь годам к 30 ти? Надо валить из рпл и проявлять себя, повышать свой уровень и навыки, а не сопли жевать. В рпл только загниешь.Тебе совет не смотри срач тв с говноэкспертами.
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