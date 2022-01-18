Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном переходе в европейский клуб.

— Слушайте, для начала мне надо закрепиться в «Динамо», стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу тут, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше.

— Ваш агент Алексей Сафонов не рассказывал, кто конкретно интересовался, делает предложения?

— Ему постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но еще раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?

— Скопинцев говорит: готов ехать даже в середняк АПЛ или Бундеслиги, если появится шанс. А вы?

— Сам статус клуба мне не так важен. Все упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет?

— Писали про интерес к вам с Арсеном со стороны «Челси» и «Ман Сити». Видите себя там когда-нибудь?

— Если тебя зовет топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в «Динамо», какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти?

Мне, повторюсь, не важно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли — заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с «Динамо».