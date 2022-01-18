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    Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном переходе в европейский клуб.

    — Слушайте, для начала мне надо закрепиться в «Динамо», стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу тут, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше.

    — Ваш агент Алексей Сафонов не рассказывал, кто конкретно интересовался, делает предложения?

    — Ему постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но еще раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?

    — Скопинцев говорит: готов ехать даже в середняк АПЛ или Бундеслиги, если появится шанс. А вы?

    — Сам статус клуба мне не так важен. Все упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет?

    — Писали про интерес к вам с Арсеном со стороны «Челси» и «Ман Сити». Видите себя там когда-нибудь?

    — Если тебя зовет топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в «Динамо», какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти?

    Мне, повторюсь, не важно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли — заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с «Динамо».

    • Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
    • В сентябре 19-летний форвард дебютировал за сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2022 10:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:14

      А когда готов будешь годам к 30 ти? Надо валить из рпл и проявлять себя, повышать свой уровень и навыки, а не сопли жевать. В рпл только загниешь.Тебе совет не смотри срач тв с говноэкспертами.

      0
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      Рейтинг: +296

      SMITHI 18 января 2022, 13:49

      Будешь гнить в рпл

      1
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      Рейтинг: +9

      Roberto_01 18 января 2022, 12:37

      ты там 100 по акции, нужно работать что бы играть, а это вас учат с детства так!

      0
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      Рейтинг: +1995

      Vitaga 18 января 2022, 12:26

      Тюкавин представитель новой волны) нового поколения и нового менталитета в России и в российском футболе . это достаточно грамотные ребятки = не поколение мамаева-кокорина конкретных придурков выросших в 90х . у большинства этой новой молодежи присутствует интеллект. приоритеты у них уже поменялись - кроме бабла - а оно у них и так с детства было - так как они уже были мажорами почти все - цель у них уже профессиональная - титулы и слава.

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Vitaga 18 января 2022, 18:30

      Чем свои слова подтвердите? Обоснуйте ХОТЬ КАК ТО свою теорию...

      0
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      Рейтинг: +1995

      Vitaga > Cleaner 18 января 2022, 19:40

      1.тут очевидно что материальное положение Тюкавина Захаряна и других молодых игроков этого поколения изначально было выше значительно чем у поколения Кокорина Мамаева. я беру срок их становления то есть от 5 до 15 лет. будем спорить?
      2.детство первых прошло в эпоху развитого интернета. вторых при его отсутствии. отсюда однобокость развития вторых - тут главный элемент воспитания - улица. они выросли узколобыми гопниками . первые же в силу более комфортной среды имели более широкий круг интересов и возможностей. будем спорить?
      3.титулы и слава для любого спортсмена - цель номер 1. только когда ты вылезаешь из чепырки и проводишь детство -юность в хрущевке то и деньги имеют очень большое значение.в итоге они начинают преобладать - тем более напрягаться для их заработка особо не заставляют. это про кокорино-мамаевых. для молодых современных игроков выросших уже при деньгах они вторичны хотя и очень желаемы. тут больше погоня за славой и напрягаться как раз заставлют что очень хорошо. будем спортить?

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Vitaga 18 января 2022, 20:03

      С первым соглашусь, а остальное... Промолчу лучше...

      0
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      Рейтинг: +830

      Solist345345 18 января 2022, 12:02

      Зачем нам это Таити, нас и здесь хорошо кормят.

      2
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 18 января 2022, 11:48

      Правильно надо подготовиться, как Кокорин например

      1
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      Рейтинг: +707

      Азбука 18 января 2022, 11:41

      А будет готовым-это как Кока?

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 11:17

      А пора уже заматереть, хватит мальчиком перспективным быть...

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 10:57

      Тюкавин, КОМУ ты в Европе нужен? НИ-КО-МУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не льсти себе, твой уровень - чемпионшип, то есть вторые лиги европейских чемпионатов.

      2
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > КУКУШКА 18 января 2022, 18:28

      Вот туда "тюкавиным" и дорога. Я именно про это и говорю...

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 18 января 2022, 10:36

      Вот КОКОША знал,что не готов,поехал и бабло полирует

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