«Динамо» – о Тюкавине в футболке «Спартака»: «Это фотошоп, нас не обманешь»

Пресс-служба «Динамо» в шуточной форме обыграла появление в сети фотографии нападающего Константина Тюкавина в форме «Спартака».

Ранее 19-летний форвард отвечая на вопрос об отношении к «Спартаку» заявил, что ему никогда не нравился красный цвет: «У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого».

«Как выглядел оригинальный снимок. Это фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь», – написала пресс-служба клуба.

Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.

В сентябре он дебютировал за сборную России.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.