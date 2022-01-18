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    «Динамо» – о Тюкавине в футболке «Спартака»: «Это фотошоп, нас не обманешь»

    Пресс-служба «Динамо» в шуточной форме обыграла появление в сети фотографии нападающего Константина Тюкавина в форме «Спартака».

    Ранее 19-летний форвард отвечая на вопрос об отношении к «Спартаку» заявил, что ему никогда не нравился красный цвет: «У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого».

    «Как выглядел оригинальный снимок. Это фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь», – написала пресс-служба клуба.

    • Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
    • В сентябре он дебютировал за сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Источник: твиттер «Динамо»

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    18.01.2022 20:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 20 января 2022, 18:44

      Вы долбо е бы! А не программисты. Просто Костя переобувашка. Такой же как глушак, кокоша и им подобные. А вы дол бо е бы!!!

      1
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 18 января 2022, 21:52

      - Ты точно программист?
      - Да.
      - Скажи что-нибудь на программистском.
      - Я пуй знает, у меня такой же комп и все работает.

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset > vladik12 18 января 2022, 22:04

      Блин, буквально вчера была такая ситуация. И реально у меня все работало...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 января 2022, 21:38

      Я думал, что свиньи безмозглые, но судя по двум их комментам тут, это слишком мягко ещё.)))

      8
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 18 января 2022, 21:36

      Да фотошоп конечно))
      И Дзюба в главной роли тоже подделка)))

      2
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      Рейтинг: +28519

      JTherry > Форвард 79 18 января 2022, 22:07

      на видосе не дзюпа был, это Медведев барышень развлекал, очевидно же...)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 18 января 2022, 21:27

      Фотошоп это когда мяч рисуют на 20-30 см ниже от плеча Жиго. А на фото этого малолетки реально спартаковская футболка.

      5
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin > rash1959 18 января 2022, 21:32

      Вам табличку "ИРОНИЯ" надо поставить, чтобы смысл ясен стал?)

      7
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 > rash1959 18 января 2022, 21:37

      Только не Жиго а Мозесу помойму

      4
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 > Форвард 79 18 января 2022, 21:46

      точно мозес. Спасибо за поправку. 1/8 финала Кубка России. Опять же с ментами игра.

      3
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      Рейтинг: +7878

      Томик > Hoahin 19 января 2022, 02:56

      Херония. Никогда не говори "никогда". Вот в чём смысл, а не в какой-то там иронии..Или "шуточной форме". Обосраться может кто угодно и в любой момент - не надо только вот как тот ежик приговаривать, чтобы все слышали - "я не пукну".

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      Рейтинг: +7878

      Томик > Hoahin 19 января 2022, 03:03

      Да, Вам же не надо ставить табличку "метафора", перед словом "обосрался"?

      0
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin > Томик 25 января 2022, 21:16

      Обосрался скорее ты, причем жиденько, если сарказма не понял

      1
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      Рейтинг: +7878

      Томик > Hoahin 25 января 2022, 22:50

      О, до сарказма добрались. Это аргумент с ног сшибающий, обычно. Думал хватит текста для бестолковых, но тут ситуация сложнее. Объясняю для тупых - Тюкавин "сел в лужу", а псевдопрограммисты попытались "сохранить хорошую мину при плохой игре". Вы из их команды? Слабовато, бро, не за что деньги платить.

      0
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin > Томик 26 января 2022, 00:32

      Погромисты ничего не пытались, а лишь пошутили. Смысл там пытаться, если была фотография оригинальная? Если для вас это тяжело понять, сочуствую

      2
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 18 января 2022, 21:19

      Бездарные программисты, как и вся ментовка. Можете только врать и обманывать. Забрало запотело ?

      2
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