«Динамо» – о Тюкавине в футболке «Спартака»: «Это фотошоп, нас не обманешь»

Вы долбо е бы! А не программисты. Просто Костя переобувашка. Такой же как глушак, кокоша и им подобные. А вы дол бо е бы!!!
Пресс-служба «Динамо» в шуточной форме обыграла появление в сети фотографии нападающего Константина Тюкавина в форме «Спартака».
Ранее 19-летний форвард отвечая на вопрос об отношении к «Спартаку» заявил, что ему никогда не нравился красный цвет: «У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого».
«Как выглядел оригинальный снимок. Это фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь», – написала пресс-служба клуба.
- Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
- В сентябре он дебютировал за сборную России.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Как выглядел оригинальный снимокЭто фотошоп, мы программисты. Нас не обманешь #ДинамоМосква #Тюкавин pic.twitter.com/OYjmE9flZg— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 18, 2022