«Никогда не нравился красный цвет». В сети появилось детское фото Тюкавина в футболке «Спартака»

В сети появилось детское фото нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в футболке «Спартака».

Ранее 19-летний форвард отвечая на вопрос об отношении к «Спартаку» сказал, что ему никогда не нравился красный цвет: «У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого».

Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.

В сентябре он дебютировал за сборную России.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.