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  • «Никогда не нравился красный цвет». В сети появилось детское фото Тюкавина в футболке «Спартака»

«Никогда не нравился красный цвет». В сети появилось детское фото Тюкавина в футболке «Спартака»

18 января 2022, 20:25
33

В сети появилось детское фото нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в футболке «Спартака».

Ранее 19-летний форвард отвечая на вопрос об отношении к «Спартаку» сказал, что ему никогда не нравился красный цвет: «У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом – ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого».

  • Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
  • В сентябре он дебютировал за сборную России.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (33)
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Shotlandets86
1642527119
Ну, естественно, что свин Егоров раскопал детское фото ребёнка и теперь привязывает его к интервью Кости. Очередная жалкая свиная провокация.)))
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orlovcar
1642527262
где написано, что это Костя?
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JTherry
1642527772
спалился, малолетка, - "никогда ему не нравился красный цвет"...)))
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R_a_i_n
1642528801
Не умеют язык держать за зубами) Быстро же его опустили с небес!
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rash1959
1642530053
Какой из него вырастет игрок ещё вопрос, а вот женской писи балабол из него уже получился славный. В дальнейшем у ментов ещё наберётся подлостей.
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orlovcar
1642531866
можно сотню объяснений сказать и придумать. эта фотография (даже если на ней и Костя) может быть так же, как фраза, вырвана из контекста. возможно он одел ее просто постебаться, а может перед сожжением оной напялил, или ею же пол мыл... А вообще развели базар из-за ничего.
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knikos
1642535023
В 9 лет , он может даже и за Спам топил , и что ? А потом подрос , поумнел и понял , что в тарасоффке полное дерьмо , нашёл для себя более приличный клуб , пошёл в эту систему. Почему нет ? Сын моего двоюродного брата в Москве в конце 80-х начале 90-х так топил за Спам , бегал со своей ватагой по улицам , крича "Спартак- чемпион" и дрался стенка на стенку , весь с головы до ног был красно-белым . Стал абсолютно неуправляем . Потом армия , институт , работа , семья . На дух теперь не переносит слово "Спартак" . "Из-за этой хрени столько времени бездарно прошляпил в юности" - , сейчас говорит . Вот так ! Мой друган таким был в начале 2000-х "либералом" , здипец ! А сейчас готов мочить либерастов на месте . И не скажешь , что он такой прямо запутинец . Хотя в целом скорее "за" , мол , страну поднял , Запад опускает , с работой нет проблем , с жильём , но не может ему (Путину ) никак простить , что те , кто продал страну в 90-е до сих пор на своих лакомых местах . Типа , он "недостаточно " Путин . Люди растут , меняются их взгляды , пристрастия , что в этом такого ? Короче , свиные , как обычно , высосали тему и теперь шакалят . Обычная история ...
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BRO_football
1642535703
Какой непонятный мальчик. Где доказательства, что это точно Тюкавин?
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Enter2006
1642541580
Если это Тюкавин в 9 лет, а сейчас ему 19, значит фото сделано в 2012 году или раньше даже. Откуда в 2012м над ромбом 4е звезды в то время? Фейки хоть научитесь делать пограмотнее! )
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Armani nn
1642548510
Да вы чего дяди ахринели?Какое там пристарастие в 9 лет,какую форму привезли и той рад ?Вы че там ******** совсем малолетку осквернять?Окститесь дяди!!!
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