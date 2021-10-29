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  • Воронин: «Динамо» едет в Петербург за очками. Хотим дать бой «Зениту»

Воронин: «Динамо» едет в Петербург за очками. Хотим дать бой «Зениту»

29 октября 2021, 15:20
27

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Зенита».

«Зенит» теряет очки так же, как и все команды. Они проиграли два матча, мы проигрывали «Нижнему Новгороду» и «Крыльям», все остальные тоже теряют очки.

Сезон еще длинный, так что чемпионат должен быть интересным. Хотим провести хорошую игру в Питере, дать бой «Зениту». Едем туда за очками», – сказал Воронин.

  • «Зенит» примет «Динамо» сегодня в 19:00 мск.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ, москвичи идут вторыми с 3-очковым отставанием.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Воронин Андрей
Комментарии (27)
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BarStep
1635511268
Добро пожаловать! В целом очень любопытно посмотреть на достаточно интересную команду Шварца в очном противостоянии..
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Kollljan
1635511671
Приезжайте, пацаны! Мы все за интересный фубол. А не то, что этот Спартак - 7: 1 и уехал.
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Блямба
1635511736
Шунин туда точно едет за очками. За тёмными.
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Fusballer
1635512157
Тяжело будет. Игра покажет.
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Sancho010365
1635512734
Андрей Викторович, Одесса с Вами! Зенит в РПЛ бомба, но болеем за Динамо М., удачи Вам и команде. Достойно сыграйте всем назло. Прыгните выше Ваших возможностей.
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alp
1635515187
Если Зенит поймает кураж, то динаме крышка...
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Ловкий Бубен
1635518382
Богданычу нужно осторожней быть, здесь другая мотивация, другая клиника , психиатрия более похожа на Уфу и Арсенал, будет мега прессинг на адреналине от Динамо, нужно будет прессинговать, я бы поставил молодёжь с первых минут, чтобы износить тюкаева, фомина и захаряна пока еле ноги волочить не будут
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paracetamol
1635518705
«Динамо» едет в Петербург подставлять очко.
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моэм
1635519788
Видимо солнечными ... но по шарам точно получат...задора молодости , спортивной наглости и скорости ног , но не мышления , для победы над Зенитом будет недостаточно....Зенит сейчас выглядит очень сбалансированной командой во всех линиях , есть взаимодействие , "физика" на уровне , и индивидуально по позициям Зенит выглядит много крепче .
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neveldomha
1635526381
За нулями вы приехали.
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