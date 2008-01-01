Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Воронин: «Динамо» едет в Петербург за очками. Хотим дать бой «Зениту»

    Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Зенит» теряет очки так же, как и все команды. Они проиграли два матча, мы проигрывали «Нижнему Новгороду» и «Крыльям», все остальные тоже теряют очки.

    Сезон еще длинный, так что чемпионат должен быть интересным. Хотим провести хорошую игру в Питере, дать бой «Зениту». Едем туда за очками», – сказал Воронин.

    • «Зенит» примет «Динамо» сегодня в 19:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ, москвичи идут вторыми с 3-очковым отставанием.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:20
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1035

      Sancho010365 17 минут назад

      Андрей Викторович, Одесса с Вами! Зенит в РПЛ бомба, но болеем за Динамо М., удачи Вам и команде. Достойно сыграйте всем назло. Прыгните выше Ваших возможностей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8444

      Fusballer 27 минут назад

      Тяжело будет. Игра покажет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17948

      JTherry > Fusballer 12 минут назад

      на sportsе пишут, что перед игрой бомжи выйдут мусор убирать вокруг арены...) хотелось бы, чтобы было наоборот...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1317

      Блямба 34 минуты назад

      Шунин туда точно едет за очками.
      За тёмными.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3225

      Kollljan 35 минут назад

      Приезжайте, пацаны! Мы все за интересный фубол. А не то, что этот Спартак - 7: 1 и уехал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11176

      Литейный4 39 минут назад

      Нееее, мусоркам в Питере ничего не светит. Дупель пусто. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5668

      BarStep 42 минуты назад

      Добро пожаловать!
      В целом очень любопытно посмотреть на достаточно интересную команду Шварца в очном противостоянии..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Gasanov Хачик 43 минуты назад

      А панюхать у зинита вы нихатити? Ниделю назат другии маскофские пацаны тожэ хатели наверно бой дать. Как бы ни пришлось зиниту ищо адни майки пичятать после сиводняшней игры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 53 минуты назад

      Не в этот раз мусор выиграет. Зенит победит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3668

      neim 55 минут назад

      Ну, как говорится, дай бог, дай бог.
      Правда постараться надо очень сильно и даже может прыгнуть выше головы, чтобы эти очки добыть.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1317

      Блямба > neim 30 минут назад

      мне кажется,что всё у вас будет ..неплохо,по крайней мере.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90646
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67919
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru