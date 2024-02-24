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    • «Бегал Воронину за сигаретами, а Денисов грозился набить лицо»: Панюков – о «дедовщине» в «Динамо»

    «Бегал Воронину за сигаретами, а Денисов грозился набить лицо»: Панюков – о «дедовщине» в «Динамо»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Панюков вспомнил, как взаимодействовал в клубе с более опытными игроками.

    «Играли с тбилисским «Динамо». После игры заходим в аэропорт, идем с Ромкой Зобниным. Денис Колодин и Андрей Воронин подходят с 20 литрами чачи. Дают и говорят: «На базе отдадите». Мы слова не говорили.

    Бывало, звонит Воронин на базе мне по внутреннему телефону. Зовет в номер. Я бегу. Дает пятерку. Просит сигареты, семечки. «И купи себе мороженое». Возвращаюсь, отдаю сдачу – эти копейки и чек. Воронин: «Это че такое? Дурак, что ли? Зачем мне чек и копейки?».

    Или в квадрате на тренировке с двух ног въехал в Игоря Денисова. Он говорит: «Че, дебил, что ли, епта? Я тебе *** [набью]». В итоге после тренировки Денисов мне просто сказал: «Панюк, мне 35 лет, куда ты катишься? Давай успокойся», – поделился Панюков на ютуб-канале «На банке».

    • Сейчас 29-летний форвард в БАТЭ.
    • Игрок стоит 350 тысяч евро.
    • Больше всего матчей в карьере Панюков провел за «Урал» (78 игр, 17 голов, 5 ассистов).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (19)
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    ...уефан
    1708776205
    ...29 лет, а он уже чуть ли не мемуары репортеру надиктовывает...
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    DOCTOR PENALTY
    1708778047
    Бегал за сигаретами приспешнику нацистов. (((
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    СпорЦмен
    1708780087
    За проститутками не бегал, был за место них. :)))
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    VPERDIV SPARTAK
    1708783502
    Ужос)) панюк как ребенок) шестерил и сам себя и опозорил вдобавок ко всему)
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    dim29
    1708784849
    не.ну одно дло армия.другое мужской коллектив.на заводах и предприятиях такие и сейчас есть. так что я не понимаю эачем Панюков это рассказывает.может психолог поррекомендовал.
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