«Бегал Воронину за сигаретами, а Денисов грозился набить лицо»: Панюков – о «дедовщине» в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Панюков вспомнил, как взаимодействовал в клубе с более опытными игроками.

«Играли с тбилисским «Динамо». После игры заходим в аэропорт, идем с Ромкой Зобниным. Денис Колодин и Андрей Воронин подходят с 20 литрами чачи. Дают и говорят: «На базе отдадите». Мы слова не говорили.

Бывало, звонит Воронин на базе мне по внутреннему телефону. Зовет в номер. Я бегу. Дает пятерку. Просит сигареты, семечки. «И купи себе мороженое». Возвращаюсь, отдаю сдачу – эти копейки и чек. Воронин: «Это че такое? Дурак, что ли? Зачем мне чек и копейки?».

Или в квадрате на тренировке с двух ног въехал в Игоря Денисова. Он говорит: «Че, дебил, что ли, епта? Я тебе *** [набью]». В итоге после тренировки Денисов мне просто сказал: «Панюк, мне 35 лет, куда ты катишься? Давай успокойся», – поделился Панюков на ютуб-канале «На банке».