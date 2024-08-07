Экс-нападающий «Динамо» и «Зенита» перебрался в медиаклуб

29-летний нападающий Андрей Панюков подписал контракт с клубом «Родина Медиа», сообщил журналист Иван Карпов.
«Договор до конца года. Закончил ли я с большим футболом? Не знаю», – сказал Панюков.
- Последним клубом игрока был БАТЭ, за который он провел в этом году 13 матчей и забил 4 гола.
- Панюков сыграл 75 матчей в РПЛ за «Динамо», «Зенит» и «Урал», забил 13 голов.
- Также он выступал за «Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику», «Атлантас», «Аяччо» «Брагу» B, «Кызыл-Жар», «Велес», «Славию-Мозырь» и «Нафтан».
- Панюков провел 17 матчей за молодежную сборную России, в составе которой выиграл Кубок Содружества в 2013 году.