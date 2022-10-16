- 9 января
- 16:28 Экс-игрок «Спартака» Н несколько месяцев живет в аэропорту Сеула. Он уехал от мобилизации в России
- 16 октября 2022
- 12:03 Видео Игрок «Спартака» Нч забил прямым ударом с углового 1
- 3 декабря 2021
- 15:23 Непомнящий рассказал о договорном матче между «Томью» и «Спартаком» из Нальчика 15
- 8 ноября 2020
- 00:35 Фото Во время матча ПФЛ мяч уплыл в Черное море 2
- 17 сентября 2020
- 10:50 «Спартак» впервые за три года забил пять голов в одном матче 14
- 24 июня 2020
- 10:36 «Спартак» перевел школе Нальчика деньги за Мирзова 4
- 1 марта 2018
- 18:01 В «Ангуште» назвали бредом информацию о договорном матче со «Спартаком-Нальчик»
- 9 ноября 2017
- 22:42 Непомнящий: «В «Томи» одной из моих задач было покончить с договорными матчами» 14
- 27 октября 2017
- 06:55 Тарханов: «В первом тайме «Спартак» явно недооценил Нальчик» 2
- 26 октября 2017
- 07:34 Федун: «Лучшим был Мельгарехо! Но Давыдов тоже молодец» 6
- 06:45 Каррера: «О Самаре у меня плохие воспоминания» 5
- 06:11 Сабитов назвал фаворитом Кубка России «Спартак» лишь на бумаге 5
- 01:40 Глушаков: «Знал, что Джикия встанет и продолжит играть. Он в каждой игре так лежит» 7
- 01:05 Федун – после победы: «Мельгарехо оживает, Давыдов тоже понравился» 4
- 00:41 Каррера провел 50-й матч в «Спартаке», это второй показатель в истории клуба для иностранцев 7
- 00:01 Максименко: «Конечно, в дебютном матче за «Спартак» было волнение» 5
- 25 октября 2017
- 23:02 Нигматуллин: «Спартак» мог выиграть со счетом 15:2» 4
- 22:25 Трубицин: «Спартак-Нальчик» доказал, что и во второй лиге можно играть в футбол» 7
- 22:10 Каррера – после победы в Кубке: «В первом тайме «Спартак» не был сконцентрирован» 3
- 20:51 Кубок России. «Спартак» обыграл «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал 43
- 20:12 Давыдов – в перерыве: «Спартаку» не хватает везения» 3