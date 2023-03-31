«Благодаря вам матч состоится»: фанаты клуба Второй лиги спасли игру от отмены

Ростовскому СКА сегодня грозило техническое поражение в матче 22-го тура группы 1 Второй лиги против «Спартака» из Нальчика. Причина – неготовность поля из-за снегопада.

Однако в ситуацию вмешались фанаты СКА, которые с 8 утра очищали поле от снега и позволили матчу состояться.

«От лица клуба благодарим за помощь болельщиков, которые с 8 утра помогали очистить футбольное поле стадиона «Локомотив» от снега!

Благодаря вам игра состоится!» – написал СКА.