«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»

«Балтика» пригласила на мини-сбор в Новогорске игрока «Кубани Холдинг» Никиту Фадеева. 22-летний вингер является воспитанником «Зенита».

Мини-сбор калининградцев начнется 13 ноября и пройдет во время паузы на матчи сборных.

Фадеев ушел из академии «Зенита» летом 2021 года. Позже он прошел через систему «Крыльев Советов» и выступал за вторую команду самарского клуба.