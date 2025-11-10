«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»

«Балтика» пригласила на мини-сбор в Новогорске игрока «Кубани Холдинг» Никиту Фадеева. 22-летний вингер является воспитанником «Зенита».
Мини-сбор калининградцев начнется 13 ноября и пройдет во время паузы на матчи сборных.
Фадеев ушел из академии «Зенита» летом 2021 года. Позже он прошел через систему «Крыльев Советов» и выступал за вторую команду самарского клуба.
- В этом году он провел за «Кубань Холдинг» в 1-й группе дивизиона Б Второй лиги и FONBET Кубке России 33 матча, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
- К Фадееву ранее был интерес от клубов Первой лиги. Несколько лет назад он, в частности, был на сборе «Ротора».
Источник: Metaratings.ru