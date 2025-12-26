РФС объявил, кто будет проводить чемпионат России до 2030 года

В Российском футбольном союзе решили продлить права РПЛ на проведение чемпионата страны.

«Исполком РФС поручил генеральному секретарю РФС согласовать и подписать дополнительное соглашение о делегировании прав на проведение чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги.

Соглашение с Российской Премьер-лигой будет действовать до окончания сезона-2029/2030. Предыдущее соглашение между РФС и РПЛ было заключено в феврале 2022 года.

В рамках договора лига осуществляет организацию и проведение чемпионата, а также распоряжается коммерческими и вещательными правами. Решение о пролонгации было принято с учетом выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности», – говорится в заявлении РФС.