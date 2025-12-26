В РФС обсуждают дополнительные санкции в отношении клубов

Российский футбольный союз рассматривает возможность снятия очков с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам.
«Так, если 15 января у клуба будет установлено наличие просроченного долга по трансферам или выплатам агентам, которые не были учтены в финальной версии утвержденного в рамках процедуры лицензирования или финансового контроля бюджета, то РФС вправе снять с этого участника соревнования одно очко.
Если при подаче документов на лицензирование на следующий сезон к 15 апреля сохранится даже часть этой задолженности, то РФС может снять еще три очка с клуба.
Решение о снятии очков будет реализовано в финальной таблице чемпионата перед утверждением его итогов», – сообщил источник.
- Ранее РФС ужесточил правила лицензирования футбольных клубов.
Источник: «РБ Спорт»