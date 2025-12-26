РФС ужесточил правила лицензирования футбольных клубов

Сегодня исполком РФС утвердил изменения в правила лицензирования футбольных клубов с целью усиления финансовой дисциплины.

Ожидается, что новые меры позволят выявлять риски на более раннем этапе, а также повысят прозрачность процедур финансового контроля по ходу сезона.

«Правила конкретизируют требования к исполнению утверждeнного бюджета текущего спортивного сезона. Существенным отклонением признаются отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями более чем на 15% для клубов РПЛ и более чем на 10% для клубов Первой лиги.

Финансовый контроль осуществляется в рамках процедур мониторинга деятельности клуба по итогам третьего квартала сезона. В случае выявления таких отклонений клуб обязан представить письменные пояснения причин их возникновения, а также скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат.

До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию вправе применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков.

Обновлены требования к раскрытию информации о контрактах, выплатах персоналу и регистрации футболистов, включая учeт трансферных операций и вознаграждений посредников. Ключевым показателем финансовой устойчивости остаeтся критерий чистого капитала, который переведeн в более высокий разряд оценки», – говорится в заявлении РФС.