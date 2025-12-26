Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС ужесточил правила лицензирования футбольных клубов

Сегодня, 15:47

Сегодня исполком РФС утвердил изменения в правила лицензирования футбольных клубов с целью усиления финансовой дисциплины.

Ожидается, что новые меры позволят выявлять риски на более раннем этапе, а также повысят прозрачность процедур финансового контроля по ходу сезона.

«Правила конкретизируют требования к исполнению утверждeнного бюджета текущего спортивного сезона. Существенным отклонением признаются отрицательные расхождения между фактическими и плановыми показателями более чем на 15% для клубов РПЛ и более чем на 10% для клубов Первой лиги.

Финансовый контроль осуществляется в рамках процедур мониторинга деятельности клуба по итогам третьего квартала сезона. В случае выявления таких отклонений клуб обязан представить письменные пояснения причин их возникновения, а также скорректированный финансовый план с указанием источников покрытия дополнительных расходов либо мер по сокращению отдельных статей затрат.

До устранения выявленных нарушений комиссия по лицензированию вправе применять ограничительные меры, включая запрет на регистрацию новых игроков.

Обновлены требования к раскрытию информации о контрактах, выплатах персоналу и регистрации футболистов, включая учeт трансферных операций и вознаграждений посредников. Ключевым показателем финансовой устойчивости остаeтся критерий чистого капитала, который переведeн в более высокий разряд оценки», – говорится в заявлении РФС.

Еще по теме:
«Балтика» нашла замену для Сауся
РФС объявил, кто будет проводить чемпионат России до 2030 года 1
Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку» 4
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аршавин выругался матом, подводя итоги 2025 года
16:29
ФотоСтадион клуба РПЛ изображен на новой купюре в 1000 рублей
16:16
3
РФС ужесточил правила лицензирования футбольных клубов
15:47
«Балтика» нашла замену для Сауся
15:30
1
«Реал» летом избавится от двух защитников – у них 11 матчей на двоих в сезоне
15:15
Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку»
14:46
6
Смолов – о популярности: «Gillette не пришел бы к Гранату»
14:28
3
«Динамо» готово потратить крупную сумму на усиление одной позиции
13:57
4
Шевченко – об Олимпиаде: «Страны, которые поддерживают Россию, должны быть исключены»
13:45
29
Жирков назвал лучших игроков 2025 года в России
13:27
4
Все новости
Все новости
В РФС обсуждают дополнительные санкции в отношении клубов
16:42
«Не невеста»: гендиректор «Ахмата» сделал заявление о будущем Черчесова
15:55
РФС объявил, кто будет проводить чемпионат России до 2030 года
14:56
1
Овчинников – о «Спартаке»: «Из года в год допускают одну и ту же ошибку»
14:46
6
Смолов – о популярности: «Gillette не пришел бы к Гранату»
14:28
3
«Динамо» готово потратить крупную сумму на усиление одной позиции
13:57
4
Шевченко – об Олимпиаде: «Страны, которые поддерживают Россию, должны быть исключены»
13:45
29
Жирков назвал лучших игроков 2025 года в России
13:27
4
Ловчев описал Зобнина двумя словами после его продления со «Спартаком»
13:15
3
Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, Лиги чемпионов и трофеев»
13:02
2
В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Зобниным
12:50
1
Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему клуб не станет чемпионом
12:36
Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»
12:28
1
«Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году
12:17
25
Фото«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным
12:06
4
Агент Сауся высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА
11:50
Аршавин наехал на Писарева: «Нахрена вы по пять вратарей в сборную вызываете?»
11:30
6
Бубнов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом
10:57
Арустамян раскрыл будущее Сперцяна в «Краснодаре»
10:37
2
«Про таких говорят: «Мужик»: Белоголовцев предложил тренера «Спартаку»
10:25
5
«Отношение болельщиков испортится»: Силкин высказался об уходе игрока «Динамо» в «Спартак»
09:56
4
В «Ростове» высказались о распродаже игроков зимой
09:40
Смородская – о бывшем тренере «Спартака»: «Надеюсь больше никогда не увидеть его в России»
09:30
2
Быстров назвал трех лучших игроков 2025 года
08:55
8
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
08:45
6
Ещенко отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»
01:05
РФС может повторно оспорить отстранение российских команд
00:51
4
Кафанов назвал лучшего российского вратаря в 2025 году: «С небольшим преимуществом»
00:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 