Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему клуб не станет чемпионом

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин не верит, что команда способна бороться за чемпионство в этом сезоне.
«ЦСКА не будет бороться за чемпионство. «Краснодар» и «Зенит» более стабильны и лучше укомплектованы. ЦСКА блестяще играл первые семь матчей, а последние полтора месяца перед перерывом футболисты еле двигались.
Скамейка ЦСКА пустая, Челестини играет одним составом. Если выпадет хотя бы один игрок стартового состава, тренерский штаб столкнется с огромными проблемами», – сказал Гришин.
- ЦСКА после 18 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, имея на счету 36 очков.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
Источник: Metaratings.ru