Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему клуб не станет чемпионом

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин не верит, что команда способна бороться за чемпионство в этом сезоне.

«ЦСКА не будет бороться за чемпионство. «Краснодар» и «Зенит» более стабильны и лучше укомплектованы. ЦСКА блестяще играл первые семь матчей, а последние полтора месяца перед перерывом футболисты еле двигались.

Скамейка ЦСКА пустая, Челестини играет одним составом. Если выпадет хотя бы один игрок стартового состава, тренерский штаб столкнется с огромными проблемами», – сказал Гришин.