«Балтика» нашла замену для Сауся

«Балтика» готовится к возможному уходу правого латераля Владислава Сауся.
В случае продажи 22-летнего игрока, которым интересуются «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА, калининградцы попытаются заполучить Антона Лукашова из «Славии-Мозырь».
На 21-летнего белоруса также претендовали «Торпедо» и «Акрон».
- Рыночная стоимость Лукашова – 450 тысяч евро.
- Он станет свободным агентом 31 декабря.
- В составе «Славии-Мозырь» защитник забил 1 гол в 30 матчах.
- В сентябре Антон дебютировал за молодeжную сборную Беларуси.
Источник: Legalbet