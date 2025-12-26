«Балтика» нашла замену для Сауся

«Балтика» готовится к возможному уходу правого латераля Владислава Сауся.

В случае продажи 22-летнего игрока, которым интересуются «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА, калининградцы попытаются заполучить Антона Лукашова из «Славии-Мозырь».

На 21-летнего белоруса также претендовали «Торпедо» и «Акрон».