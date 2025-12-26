«Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал «Спартак» разочарованием 2025 года.

– Какая команда больше всего разочаровала в 2025 году?

– Конечно, «Спартак», хоть там уже все привыкли к неудачной трансферной политике, чехарде с тренерами. Слишком абсурдное принятие решений. Клуб стал середняком нашего чемпионата. Как можно делать трансферы на 50 миллионов, которые не помогают команде? Это абсурдные, отвратительные решения менеджмента, тренерской руки. До зимы прошлого года «Спартак» боролся за чемпионство, Угальде забивал пачками, а они взяли Ливая Гарсию. Деньги выкинули в мусор.

– Ливай Гарсия – худший трансфер чемпионата за год?

– По соотношению «цена – качество» – да.