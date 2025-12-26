Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году

«Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году

Сегодня, 12:17
14

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин назвал «Спартак» разочарованием 2025 года.

– Какая команда больше всего разочаровала в 2025 году?

– Конечно, «Спартак», хоть там уже все привыкли к неудачной трансферной политике, чехарде с тренерами. Слишком абсурдное принятие решений. Клуб стал середняком нашего чемпионата. Как можно делать трансферы на 50 миллионов, которые не помогают команде? Это абсурдные, отвратительные решения менеджмента, тренерской руки. До зимы прошлого года «Спартак» боролся за чемпионство, Угальде забивал пачками, а они взяли Ливая Гарсию. Деньги выкинули в мусор.

– Ливай Гарсия – худший трансфер чемпионата за год?

– По соотношению «цена – качество» – да.

  • Гарсия перешел в «Спартак» в феврале 2025 года за 18,7 млн евро. В этом сезоне 28-летний нападающий провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
  • «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает 6-е место в таблице.

Еще по теме:
«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным
«Про таких говорят: «Мужик»: Белоголовцев предложил тренера «Спартаку» 3
«Отношение болельщиков испортится»: Силкин высказался об уходе игрока «Динамо» в «Спартак» 2
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Гасилин Алексей Гарсия Ливай
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1766741028
Спартак не середняк, а посмешище РПЛ.
Ответить
Alex Atuan
1766741069
По мне так худших трансферов года два, помимо Ливая Гарсии есть еще Жерсон в Зените!
Ответить
рылы
1766741232
вы задрали уже с этими дебильными заголовками. это частное мнение. НАЗВАН - это когда какое-либо коммьюнити решает, путём голосования, или как-то ещё. пишите правильно: гасилин назвал худший трансфер. что касается престарелого третьесортного тринидадского зулуса, который последние 5 лет играл в топовом чемпионате (аж в греции) - то спартаг можно только поздравить, что выкинули двадцатку в печь. прямо щас они никуда его не отдадут, далее он ещё постареет, потом отпустят бесплатно.
Ответить
АртурZaСМ
1766741832
А может всё-таки по соотношению Цена-качество самый худший трансфер это Жерсон не?
Ответить
Тинез Розоп
1766742298
Цена качество)))…( отпил распил)
Ответить
АЛЕКС 58
1766743528
А вот Жерсон в Зените очень удачное приобретение! Голы клепает в каждом матче,пачками!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766743901
Спартак уже много лет убыточный мазутный проект. Шестёрочные антинародные. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1766744578
Это х.з. кто, не пришей баклану хвост, вякающий с интернет помойки. Бомбардир, вам совсем уже не стыдно рыться в фекалиях, чтобы хоть какой то негатив вытащить лишь бы про Спартак. Позор. ЗПРФ -Бомбардир ПРФ.
Ответить
Everest13
1766747486
Для начала нужно дать играть а выходя на замену не каждый найдет свою игру, или это тот же зобнин?
Ответить
Главные новости
Смолов – о популярности: «Gillette не пришел бы к Гранату»
14:28
«Динамо» готово потратить крупную сумму на усиление одной позиции
13:57
Шевченко – об Олимпиаде: «Страны, которые поддерживают Россию, должны быть исключены»
13:45
2
Жирков назвал лучших игроков 2025 года в России
13:27
4
Ловчев описал Зобнина двумя словами после его продления со «Спартаком»
13:15
1
В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Зобниным
12:50
1
Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»
12:28
1
«Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году
12:17
14
Фото«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным
12:06
3
Аршавин наехал на Писарева: «Нахрена вы по пять вратарей в сборную вызываете?»
11:30
3
Все новости
Все новости
Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, Лиги чемпионов и трофеев»
13:02
1
В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Зобниным
12:50
1
Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему клуб не станет чемпионом
12:36
Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»
12:28
1
«Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году
12:17
14
Фото«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным
12:06
3
Агент Сауся высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА
11:50
Аршавин наехал на Писарева: «Нахрена вы по пять вратарей в сборную вызываете?»
11:30
3
Бубнов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом
10:57
Арустамян раскрыл будущее Сперцяна в «Краснодаре»
10:37
2
«Про таких говорят: «Мужик»: Белоголовцев предложил тренера «Спартаку»
10:25
5
«Отношение болельщиков испортится»: Силкин высказался об уходе игрока «Динамо» в «Спартак»
09:56
3
В «Ростове» высказались о распродаже игроков зимой
09:40
Смородская – о бывшем тренере «Спартака»: «Надеюсь больше никогда не увидеть его в России»
09:30
2
Быстров назвал трех лучших игроков 2025 года
08:55
8
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
08:45
6
Ещенко отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»
01:05
РФС может повторно оспорить отстранение российских команд
00:51
3
Кафанов назвал лучшего российского вратаря в 2025 году: «С небольшим преимуществом»
00:31
4
Бубнов назвал тренера РПЛ «собакой»
Вчера, 23:57
4
ЦСКА может избавиться от семи футболистов зимой
Вчера, 23:35
8
Рианчо заявил о готовности вернуться в РПЛ
Вчера, 23:27
В «Спартаке» выбрали альтернативу для Бабаева
Вчера, 23:23
3
Губерниев пошутил о перспективах Мостового в московском клубе
Вчера, 23:11
«Локомотив» вышел из переговоров по игроку «Сочи» из-за Ротенбергов
Вчера, 22:55
2
Ловчев назвал двух подходящих тренеров для «Спартака»: «А все остальные – мутотень!»
Вчера, 22:44
7
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Бабаеву
Вчера, 22:22
1
Канчельскис сказал, почему Дивеев перейдет в «Зенит» вместо европейского клуба
Вчера, 22:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 