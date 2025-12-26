Введите ваш ник на сайте
«Реал» может потребовать многомиллионную компенсацию от «Барселоны»

Сегодня, 16:54

В «Реале» считают, что клуб понес серьезный ущерб от дела Негрейры.

Мадридцы хотят добиться крупной денежной компенсации.

  • Хосе Мария Негрейра – бывший вице-президент технического судейского комитета Испании (СТА).
  • «Барселона» платила Негрейре с 2001 по 2018 год. За 17 лет он получил от каталонцев около 8 млн евро.
  • Клуб официально обвинили во взяточничестве, но они отрицают свою вину, утверждая, что оплачивали консультационные услуги.

«Реал» рассматривает возможность подачи иска с требованием многомиллионной компенсации от «Барсы», которая своими действиями «исказила суть соревнований и сфальсифицировала их результаты».

Источник: AS
Испания. Примера Реал Барселона
