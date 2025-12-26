Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев описал Зобнина двумя словами после его продления со «Спартаком»

Ловчев описал Зобнина двумя словами после его продления со «Спартаком»

Сегодня, 13:15
1

Евгений Ловчев отреагировал на новый контракт Романа Зобнина со «Спартаком». Капитан красно-белых подписал новое соглашение до 2027 года.

«Было два тренера – Симонян и Бесков. Первый был на 100% спартаковцем, второй – динамовцем, учитывая, что он работал в «Спартаке». Константин Иванович ни с кем больше не выигрывал чемпионство, кроме красно‑белых. В то время все гордились своими воспитанниками, людьми, которые верой и правдой играли в команде.

Зобнин – это внутренний лидер «Спартака», хоть он и не так часто выходит на поле, но такие люди нужны команде, болельщикам. Рома может в раздевалке жестко кому‑то что‑то сказать, и ему никто так же не ответит. «Спартак» точно не обеднеет от этого продления. Каких‑то выдающихся его матчей я не вспомню, но и провальных от Ромы тоже не помню – это надежнейший футболист, и правильно, что клуб продлил с ним контракт», – сказал Ловчев.

  • Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
  • Он провел за красно-белых 320 официальных матчей во всех турнирах.
  • В 2017-м полузащитник стал вместе с командой чемпионом России.

Еще по теме:
В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Зобниным
Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»
«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Ловчев Евгений
Юбиляр
1766746525
Тот случай, что пожалуй во многом соглашусь с Ловчевым, ну разве, что ,возможно, НЕСКОЛЬКО преувеличил значимость и безупречность Зобнина.
Ответить
